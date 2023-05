Es wird wieder Theater geben

Mudau. Die Corona-Jahre haben Spuren hinterlassen. Ganze drei Jahre war beispielsweise das Kolpingtheater Mudau in Zwangspause. Das Versprechen der festen Planung, an Dreikönig 2024 wieder zu spielen, haben Thomas Streun und Manfred Dambach vom Vorstandsteam am vergangen Samstag bei der Generalversammlung der Kolpingfamilie Mudau nun aber wieder gegeben.

Das Kolpingtheater ist zweifellos ein Höhepunkt im Jahresablauf der Mudauer Kolpingfamilie. Aber auch die Kolpinggedenktage, üblicherweise mit anschließendem Frühstück, Familientage unter anderem mit Pfarrer Frank Geilich und die Organisation von weiteren Aktionen und Veranstaltungen – hier sei an den Bau des „Kolpingwegs“ oder an den Vortrag von Andreas Knapp im Herbst 2021 erinnert – begleiten die Mitglieder über das Jahr.

Und sorgen natürlich auch für Abwechslung im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Kolpingbruder Markus Hohn, der die Grüße des Bürgermeisters überbrachte, bedankte sich dann auch für „das, was ihr für die Gemeinde tut“.

Nach dem Totengedenken blickte Thomas Streun in seinem Bericht auch zurück auf die Ehrungen für langjährige Kolpingmitglieder wie Michaela Kistner, Klemens Herkert, Mathias Petzl und Florian Niemesch sowie 2022 auf den 100. Geburtstag des ältesten Mitglieds, Oskar Link aus Wagenschwend. Für 2023 ist unter anderem ein „Mudauer Abend“ am 21. Oktober geplant. Für diese und andere Veranstaltungen warben beide Vorstandsmitglieder um rege Beteiligung.

Alle anderen Regularien wie die Entlastung des Vorstands nach dem Bericht des Kassiers und des Kassenprüfers Michael Engelhardt und letztlich auch die Wahlen wurden zügig abgehandelt. Hier fungierte „Ersatz-Promi“ Uwe Lenz in Ermangelung des Bürgermeisters oder Ortsvorstehers als Wahlleiter.

Danach werden Manfred Dambach und Thomas Streun im Vorstandsteam künftig von Andreas Schölch komplettiert. Ralf Haas bleibt Kassier, die lange vakante Position der Schriftführerin übernimmt Simone Schölch.

Wahlen zum Vorstand

Als Beisitzer fungieren Christian Schell, Pascal Oeden, Michaela Kistner, Carolin Linz, Stefan Galm, Karlfred Linz und Kerstin Rechner. Pascal Oeden ist zusätzlich Fahnenträger und Thomas Lang bleibt Bannerträger. Die Kasse wird künftig von Marc Mechler statt Klaus Schork und von Michael Engelhardt geprüft. Ein herzlicher Dank ging in diesem Zusammenhang an Heidi Trunk für ihren jahrelangen vorbildlichen Einsatz im Vorstand.

Nach dem gemeinsam gesungenen Kolpinglied und dem Gruß „Treu Kolping - Kolping treu“ ging es über zum gemütlichen Teil. Ganz im Sinne von Adolph Kolping, von dem das Zitat stammt: Ohne Freude, ohne Erheiterung kann das Menschenherz nicht sein. sis