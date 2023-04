Freude über Tanzgruppe und Tanzmariechen

Hettigenbeuern. „Wir haben Spaß an unserer Arbeit“, hob Vorsitzender Thomas Graner bei der Generalversammlung der der Fastnachtsgesellschaft „Götzianer“ Hettigenbeuern im Dorfgemeinschaftshaus hervor. Der Rückblick auf die beiden Fastnachtskampagnen 2021/22 und 2022/23 fiel sehr positiv aus. Thomas Graner begrüßte neben den Aktiven besonders Ortsvorsteher Norbert Meixner und örtliche Vereinsvorstände.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch bei der Fastnachtsgesellschaft habe sich die Vereinsarbeit durch zwei Jahre Corona-Pause geändert, so finden Vorstandssitzungen nicht mehr traditionell im FG-keller, sondern oftmals online statt, teilte Thomas Graner mit. Der Vorsitzende zeigte sich erfreut, dass die Veranstaltungen der FG nach der Zwangspause großen Zuspruch fanden.

Thomas Graner machte Werbung in Sachen Fastnacht, wer Lust habe die FG aktiv zu unterstützen, sei jederzeit willkommen. Im Elferrat, Jugendelferrat oder den Tanzgruppen gebe es Möglichkeiten, sich zu engagieren und dabei Spaß zu haben. Namens des Vorstandsteams dankte Thomas Graner am Schluss seines Tätigkeitsberichtes allen Aktiven für ihren Einsatz, sein Dank galt auch allen Helfern und Unterstützern der Fastnachtsgesellschaft.

Schriftführerin Christina Berberich ging in ihrem Bericht auch auf die Vereinsstatistik ein. Der Verein hat momentan 224 passive und 46 aktive Mitglieder. Die Aktiven verteilen sich auf Elferrat, Jugendelferrat und Tanzgruppen. Christina Berberich erinnerte an die „Fastnachtstüte für Deheem“ und das Maifest.

Schatzmeister Carsten Breunig berichtete von den Einnahmen und Ausgaben im Berichtsjahr. Die Kassenprüfer Christoph Walter und Eugen Meixner bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Elferratspräsident Steffen Farrenkopf ließ dann die Fastnachtskampagnen 2021/22 und 2022/23 Revue passieren. In der Kampagne 2021/22 wurden nach der Eröffnung im November sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Die Ausführungen für die Kampagne 2022/23 zeugten demgegenüber von sehr vielen Aktivitäten und tollen Veranstaltungen während der fünften Jahreszeit. Er erinnerte an das Ordensfest mit fastnachtlichem Programm beim Kappenabend des Sportvereins und hob die gelungene Prunksitzung mit ansprechendem Programm hervor. Die Götzianer besuchten beachtliche 14 Veranstaltungen befreundeter Vereine, informierte der Elferratspräsident und erinnerte auch an die Teilnahme an Fastnachtsumzügen.

Erfreut zeigte er sich über die einheimischen Programmpunkte, zu diesen zählte Tanzmariechen Nele Fink sowie die Tanzgruppe Minis mit dem Tanz „Stadt trifft Dorf -unser Leben auf dem Land“. Tanzmariechen Nele Fink absolvierte elf Auftritte und die gemischte Schautanzgruppe hatte 16 Auftritte.

Lob für Steffen Farrenkopf

Ortsvorsteher Norbert Meixner dankte für das Engagement. Es werde in der Fastnachtsgesellschaft viel Arbeit von wenigen Aktiven bewältigt. Ein besonderes Lob ging an Elferratspräsident Steffen Farrenkopf. Norbert Meixner übermittelte als Abteilungskommandant auch die Grüße aller örtlichen Vereine.

Es wurden auch langjährige Mitglieder der Fastnachtsgesellschaft ausgezeichnet. Für elf Jahre passive Mitgliedschaft wurden geehrt: Martina Berberich, Pia Berberich, Teresa Bernhard, Christina Berres, Luca Berres, Daniela Graner, Erik Mayer, Roland Mayer, Anette Erika Mechler, Hubert Mechler, Johanna Peterhänsel, Marek Steiff und Sabine Steiff. Für 22 Jahre passive Mitgliedschaft: Ramona Berberich, Philipp Drews, Sina Drews, David Eck, Sebastian Eck, Ulrike Eck, Doris Fitterling-Meidel, Andreas Hemberger, Nicole Hemberger, Thomas Jurgovsky, Sybille Koseck, Sigrid Meixner, Sandra Ries, Tamara Stark, Annika Stumpf, Claudia Stumpf, Joachim Stumpf, Peter Stumpf, Daniel Thüry, Jasmin Thüry, Sabrina Unseld, Elke Volk, Dominik Waas, Marina Waas, Marleen Waas und Martin Waas.

Für elf Jahr aktive Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Johanna Berberich (Tanzgruppe), Emma Dörzenbach (Tanzgruppe, Jugendelferrat und Elferrat), Sophia Dörzenbach (Tanzgruppe), Hannah Eck (Tanzgruppe, Jugendelferrat), Jasmin Farrenkopf (Tanzgruppe, Elferrat), Benjamin Kraus (Jugendelferrat, Jugendelferratspräsident, Vizeelferratspräsident), Kristian Mayer (Tanzgruppe), David Mechler (Tanzgruppe, Jugendelferrat, Elferrat), Simon Meixner (Tanzgruppe, Jugendelferrat, Elferrat), Leonie Steiff (Tanzgruppe, Jugendelferrat) und Jana Volk (Tanzgruppe, Jugendelferrat). Für 22 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Christina Berberich und Laura Meixner geehrt.

Christina Berberich war viele Jahre in den Tanzgruppen aktiv, war Jugendelferrat und seit 2012 ist sie im Elferrat aktiv. Außerdem ist sie Trainerin der Minis und Maxis und seit 2017 ist sie in der Vorstandschaft tätig, davon drei Jahre als stellvertretende Schriftführerin und seit 2020 als Schriftführerin. Laura Meixner war ebenfalls in den Tanzgruppen und im Jugendelferrat aktiv. Seit 2012 ist sie Elferrätin, war Trainerin der Maxis und ist seit 2017 im Vorstand als Jugendvertreterin aktiv.

Bei den Wahlen wurden Thomas Graner, Nico Nitschmann und Andreas Berberich als gleichberechtigtes Vorstandsteam wiedergewählt. Christina Berberich wurde als Schriftführerin wiedergewählt. Zum Schatzmeister wurde Jan Walter gewählt, Elferratspräsident ist weiterhin Steffen Farrenkopf, Kassenprüfer sind Eugen Meixner und Christoph Walter. Als Jugendvertreterin wurde Jana Graner gewählt. Als Beisitzer gehören Corinna Huberty und Tim Graner dem Vorstand an. hesch