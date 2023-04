Freude über steigende Mitgliederzahl

Adelsheim. Im Feuerwehrgerätehaus fand die Generalversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Adelsheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorstand Thomas Mauer berichtete er im Anschluss, dass der Verein im abgelaufenen Jahr an einer Vielzahl von Veranstaltungen mitwirken konnte. Hierbei hob er besonders die gut besuchte Sonnwendfeier sowie das Adelsheimer Volksfest hervor.

Sein Dank galt allen Mitgliedern, welche bei den Veranstaltungen den Verein aktiv unterstützt haben. Aber auch den passiven Mitgliedern galt sein Dank für ihre Unterstützung des Feuerwehrwesens in Adelsheim.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hauptversammlung TV Niederstetten beklagt leichten Rückgang bei Mitgliederzahlen Mehr erfahren FG „Fideler Aff“ Walldürn Treue Mitglieder wurden für ihr Engagement ausgezeichnet Mehr erfahren

Ebenfalls erfreulich konnte Mauer über das Wachstum des Vereins berichten. „Die Anzahl der Mitglieder im Verein wachse stetig, wenn auch langsam“ und man hoffe, dass dieser Trend auch in den nächsten Jahren anhält.

Im Anschluss an den Bericht des Vorstandes erläuterte Kassier Thorsten Speckardt ausführlich über die finanzielle Situation des Geschäftsjahres 2022. Durch die Teilnahme und Durchführung der unter anderen vorher genannten Veranstaltungen wurde ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Ebenso galt sein Dank den Mitgliedern und Freunden, die den Verein in verschiedenster Weise unterstützen. „Die Feuerwehr ist ein fester Bestandteil des Gesellschaftslebens von Adelsheim, das auch weiterhin so bleiben soll.“

Als nächster Punkt auf der Tagesordnung standen die Wahlen von einzelnen Posten des Vorstands. Zur Wahl stand der zweite Vorstand, der Schriftführer und ein Kassenprüfer.

Personell gab es hierbei keine Veränderungen. Unter der Wahlleitung von Bürgermeisterstellvertreter Michael Sauter wurden die amtierenden Vorstandsmitglieder wieder gewählt.

Die Ämter bleiben weiterhin wie folgt besetzt:

2. Vorstand: Andreas Hirschmann.

Schriftführer: Tobias Kempf.

Kassenprüferin: Denise Hirschmann.

Sauter überbrachte anschließend die Grüße der Stadt und hob den Stellenwert der Feuerwehr und des Fördervereins in der Stadt Adelsheim hervor und dankte für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.

Im Anschluss an die Tagesordnungspunkte erfolgte durch den Vorstand des Fördervereins die Übergabe der erworbenen Präsentations- und Arbeits-Shirts für die Jugend-, aktive und Alterswehr an den Abteilungskommandant Jochen Ehmann.

Die Versammlung wurde anschließend bei einem gemütlichen Beisammensein geschlossen.