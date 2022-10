Schloßau. Die umfangreiche Organisation der Corona-bedingt verspäteten 750 Jahr-Feier für Schloßau hatte die Aktivitäten des Vereins „Örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach“ im Berichtsjahr dominiert und das eigene 20-Jahr-Vereinsjubiläum in den Hintergrund gedrängt. Vereinsführung und Mitglieder waren sich im Rahmen der Jahreshauptversammlung einig im Fazit „Es hat sich gelohnt“.

Aber auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Ortsvorsteherin Tanja Schneider unterstrichen in ihren Grußworten den Dank für das überwältigende Engagement und den Ideenreichtum des Vereins bei dieser grandiosen Veranstaltung.

„Ihr seid für Schloßau ein Hauptgewinn auf vielen Gebieten“, lobte Tanja Schneider. Vorsitzender Walter Herkert äußerte sich aus dem Krankenstand in schriftlicher Form und dankte seinem aktiven Team, das in vielen Sitzungen des Festausschusses die Bilderausstellung und weitere Attraktionen, verschiedene Führungen mit Thomas Müller, die Reproduktion der Schloßauer Tracht ebenso wie die finanzielle Abwicklung für das zweitägige Mammutfest organisiert hatte. Sein Dank richtete sich aber auch an die anderen örtlichen Vereine und Helfer: „Nur durch das hervorragende Zusammenwirken konnte das Fest ein so grandioser Erfolg werden.“

Weitere Highlights des 141 Mitglieder starken Vereins seien die aktiven Musiker im Odenwälder Parforcehorn-Ensemble und bei den Alphornbläsern sowie der beliebte Kalender „Schloßau/Waldauerbach“, dessen Auflage 2023 kurz bevorstehe.

Ausführlich resümierte Schriftführer und Archivar Thomas Müller den Berichtszeitraum zwischen dem 18.09.2021 und dem 15.10.2022 mit nur zwei Vorstandssitzungen, aber unzähligen Treffen des Festausschusses, dem er selbst, Walter Herkert und Tom Blindert angehörten. „750 Jahre Schloßau“ konnte von ihm, begleitet von Marianne Mechler, beim Fest authentisch in original Odenwälder Tracht vorgetragen werden, die dankenswerterweise durch die JSS-Stiftung finanziert worden sei.

Informatives Schild angebracht

Des Weiteren wurde am Richtershaus wieder ein informatives Schild angebracht, die Bänke am Bruno Trunk-Platz und am Kreuz von Maria Stuhl wurden erneuert, der Kalender 2022 erstellt und verkauft, ein geselliges Miteinander in der Saugasse durchgeführt und verschiedene Artikel zu historischen Wanderungen und Begebenheiten veröffentlicht.

Umfangreiches Archiv

Thomas Müller freute sich, dass man aufgrund des umfangreichen und gut sortierten Archivs mehrere Anfragen zu historischen Themen beantworten konnte und über das interessante historische Material von Helmut und Felicitas Kienle aus Rhauderfehn, vor allem über die Ermittlungsakte zum Mord an Förster Seitz, die man mit Bernd Fischer zusammen aufgearbeitet habe.

Diverse Bildstock- und 750 Jahr-Wanderungen hatten das Berichtsjahr bereichert und bei der Nicolaus Hooff-Ausstellung des HVV in Mudau war man präsent.

Für einen ebenso aktuellen wie hervorragenden Internetauftritt des Vereins zeichnete Walter Herkert verantwortlich, man freue sich, noch einige Heimatbücher als Geschenke anbieten und immer wieder Jubilare des VÖG besuchen zu können.

Besonders stolz ist Thomas Müller auf das digitale Vereinsarchiv mit rund 6000 überwiegend historischen Aufnahmen und etwa 125 Filmen mit historischen Themen zur Region.

Dr. Edmund Link berichtete über zahlreiche Auftritte des Parforcehorn-Ensembles, das auch den Mudauer Bauernmarkt eröffnen und die Hubertusmesse am 5. November in Osterburken musikalisch bereichern wird. Außerdem war er stolz auf viele gut frequentierte Auftrags-Auftritte der Albhornbläser – unter anderem beim Schloß Waldleiningen und in Schloßau.

Den überaus positiven Kassenbericht des verhinderten Schatzmeisters Tom Blindert verlas Marianne Mechler.

Und da die Kassenprüfer Klaus Scholl und Willi Link ausschließlich Lob für die korrekte Kassenführung fanden, erteilten die Mitglieder Kasse und Vorstand gerne einstimmig Entlastung.

Im Ausblick auf die Vorhaben 2022/23 erfuhr man, dass der Spielplatz in Waldauerbach ordentlich reaktiviert, die Waldkapelle Maria Frieden renoviert und der Putz am Streifenhaus erneuert werden soll. Weiter steht der Jahreskalender für 2023 wieder an und Wanderungen sowie Vorträge zu historischen Themen, möglicherweise untermalt von einem Filmvortrag von Larissa Anton seien geplant.

Dem offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung schloss sich der interessante Vortrag von Thomas Müller in original Odenwälder Tracht zu 750 Jahre Ersterwähnung Schloßau an. L.M.