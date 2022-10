Spielgeräte begeistern Mädchen und Jungen

Mudau. Die neuen Spielgeräte auf dem großen Spielplatz bei der Mudauer Odenwaldhalle hatten bereits am Vormittag vor der Eröffnung zahlreiche Kids zum Testen angelockt und diese besondere TÜV-Prüfung verlief überaus erfolgreich.

Die Kinder-Buschtrommeln funktionierten, und als Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger die Hauptsponsoren mit Wilhelm Schwender als Vorstandsvorsitzenden der Bürgerstiftung Mudau, Ortsvorsteher und Vorstand der Siedler und Gartenfreunde Mudau i.L. Walter Thier sowie Anja Herkert als Direktorin der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Christoph Müller und Herbert Knapp als maßgebliche Organisatoren und Bauhofleiter Lothar Schmitt als den für die Ausführung Verantwortlichen begrüßte, konnte er auch zahlreiche Großeltern, Eltern und Kinder willkommen heißen. „Dieses Zusammentreffen von Erwachsenen, die auf die Kleinen aufpassen, während diese jede Menge Spaß beim Spielen haben, das ist Sinn und Zweck eines attraktiven Spielplatzes“, meinte das Gemeindeoberhaupt.

Der Spielplatz bei der Odenwaldhalle ist mit der neuen Lok, der neuen Nestschaukel und dem neuen Klettergerüst und durch viel Arbeit seitens des Bauhofs wieder zum Magnet geworden.

Wilhelm Schwender erläuterte, dass die Bürgerstiftung es sich zur Aufgabe gemacht hatte, diesen zentralen Spielplatz zu reaktivieren. Zu diesem Zweck habe man sich zum einen mit den Siedler und Gartenfreunden zusammengetan, die 5000 Euro ihres Vermögens sinnvoll einsetzen wollten, zum zweiten habe man sich an die Joachim und Susanne Schulz-Stiftung gewandt, der man dankbar für die jährliche Zuwendung von 5000 Euro sei und auch die Anfrage an die Sparkasse Neckartal-Odenwald um Finanzierung der 3400 Euro teuren Nestschaukel hatte sich als erfolgreich erwiesen. Für die Bürgerstiftung seien die 4000 Euro die bisher höchste Einzelförderungszusage gewesen. Sein Dank an alle Sponsoren wurde ergänzt mit dem Dank an Christoph Müller und den Bauhof für die professionelle Montage der Geräte. Abschließend gab er der Hoffnung Ausdruck, dass dieser zentrale Spielplatz gut angenommen werde. Doch daran hatte Anja Herkert keinen Zweifel, die betonte, dass die Sparkasse Neckartal-Odenwald die tolle Nestschaukel mit dem Sparkassenroten Gestell gerne übernommen hätte, denn man sei sich der Verantwortung für die Region bewusst.

Ortsvorsteher Walter Thier freute sich vor allem in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Siedler und Gartenfreunde i.L. über diesen wunderschön wiederbelebten Spielplatz und betonte die hohen Kosten für derart TÜV-geprüfte Spielgeräte, die eine Flächengemeinde wie Mudau mit mindestens einem Spielplatz je Teilort vor unglaubliche Herausforderungen stellen. Und endlich konnten die vor Vorfreude strahlenden Kids auch ganz offiziell „ihren“ Spielplatz mit der tollen Lok entern. Von dieser Begeisterung angesteckt wurden Dr. Rippberger und Anja Herkert übermütig und testeten unter dem Beifall der zahlreichen Gäste die Nestschaukel, bevor der neu aktivierte Spielplatz mit einem kleinen Umtrunk gefeiert wurde. L.M.