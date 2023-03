Einsatzbereitschaft immer gewährleistet

Donebach. Es war die erste Jahreshauptversammlung der Mudauer Feuerwehrabteilungen Donebach und Mörschenhardt, seit sie unter gemeinsamer Führung agieren.

Abteilungskommandant Jochen Walz sagte in seinem Bericht, die Abteilung Donebach verfüge über 14 Aktive und elf Mitglieder der Jugendwehr. Die Abteilung Mörschenhardt verfügt über 20 Aktive, sieben Mitglieder in der Alters- und eine Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. An Einsätzen waren in Donebach / Mörschenhardt zu verzeichnen zwei / zwei Brandeinsätze, drei / fünf technische Hilfe, ein / zwei sonstige. Walz betonte, dass man sich auf die Fahrzeugübergabe des gebrauchten TSF-W für Mörschenhardt freue.

Die Schriftführer Philipp Scheuermann (Donebach) und André Hört (Mörschenhardt), vertreten durch Christian Hört, bestätigten, dass die Einsatzbereitschaft der Abteilungen mittels über 30 Übungen im Rahmen der Möglichkeiten gewährleistet worden sei. Diese Übungen wurden wie die normalerweise zweimal wöchentlich stattfindenden Übungen gemeinsam von Jochen Walz und Nico Gramlich geplant und beinhalteten neben diversen Einsatz-Szenarien auch themenbezogene Theorie und Praxisstunden.

Neben der Routine der Abläufe war die Nutzung und gleichzeitige Wartung der vorhandenen Infrastruktur ein wichtiger Punkt bei jeder Übung, da diese nicht immer auf dem neusten Stand seien und ohne Eigeninitiative wohl kaum so viele Jahre für den Ernstfall hätten genutzt werden könnten. Auch bei Weiterbildungen, vor allem bezüglich der neuen Alarmierung per Handy-App, war man fleißig gewesen.

Über erfreuliche Kassenstände berichteten die Kassenwarte Eva Maria Walz (Donebach) und Christian Hört (Mörschenhardt), wobei die Kassenprüfer Martin Müller und Denis Henych (Donebach), ebenso wie Wilfried Trunk und Jürgen Speth (Mörschenhardt) keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, worauf die Entlastung seitens der Mitglieder jeweils einstimmig ausfiel.

Schwierige Ausbildung

Den Bericht des verhinderten Jugendwarts Klaus Hilbert trug Linda Schölch vor und natürlich war auch hier die Ausbildung wegen Corona äußerst schwierig gewesen. Dennoch konnte man die Jugendlichen in 31 Übungsabenden in Theorie und Praxis bestens auf die Jugendflamme 1 vorbereiten. Die Ausbildung bestanden Pauline Fertig, Louis Hilbert, Linda Schölch, Paula Nicola, Anastasia Coates, Kilian Repp, Denis Herghelegiu und Lars Müller.

Die turnusgemäßen Wahlen für die Abteilung Mörschenhardt brachten unter Wahlleitung von Bürgermeister-Stellvertreter Christian Hört folgendes einstimmiges Ergebnis: Schriftführer André Hört, Kassenwart Christian Hört, Ausschuß Klaus Hilpert, Daniel Münsch, Jochen Schnörr und Andreas Schölch, Ersatzmitglied Martin Gramlich, Vertreter Alterswehr Ulrich Drolshagen, Gesamtausschuss Elmar Rögner, Kassenprüfer Wilfried Trunk und Jürgen Speth.

Per Handschlag wurden anschließend Gerhard Schüßler Abteilung Mörschenhardt und Aritz Ibarra Abteilung Donebach in die aktive Wehr übernommen. Zu ihren bestandenen Lehrgängen wurden Nico Gramlich (Maschinistenausbildung) und Andreas König (Truppmann 2) beglückwünscht.

In ihren Grußworten hoben Christian Hört und Ortsvorsteher Herbert Scharmann die stete Einsatzbereitschaft – auch in der Pandemiezeit – der Abteilungswehr hervor. L.M.