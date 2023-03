60 Jahre bei der Feuerwehr

Mudau. Für 60 Jahre im Dienste der Mudauer Feuerwehr wurde Alois Schnorr mit der Ehrennadel in Gold durch den Kreisfeuerwehrverband ausgezeichnet. Für langjährige Tätigkeit im Abteilungsausschuss erhielten Tobias Hauk und Simon Mißkampf die bronzene Ehrennadel von Michael Genzwürker. Bürgermeister Dr. Rippberger und Gesamtkommandant Peiß ernannten Manfred Hauk zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Mudau. Er war seit 1991 stellvertretender Abteilungskommandant und die letzten 16 Jahre in führender Position. Manfred Müller erhielt für seine 22-jährige Schriftführertätigkeit ebenfalls ein Präsent. Auf eigenen Wunsch in die Alterswehr verabschiedet wurden Walter Bingler, Bernhard Breunig und Andreas Mühlbeyer. André Bergmann wurde als Quereinsteiger und Nico Mai aus der Jugendwehr in die aktive Wehr übernommen werden. L.M./

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1