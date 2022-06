25 Jahre Gartenschau

Mosbach. „Mosbach blüht“ war das Motto der Landesgartenschau (LGS) in Mosbach im Jahre 1997. Mit dem 25. Geburtstag bietet sich in den kommenden Monaten ein schöner Anlass, ausgiebig zu feiern!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits seit dem Frühjahr verschönern große Blumenbanner die Fußgängerzone in der Innenstadt. Die beeindruckenden Fotografien von Thomas Kottal bleiben noch, aufgrund der positiven Resonanz, bis Ende der Sommerferien hängen. Die Innenstadt taucht in den Sommermonaten noch weiter in die Erinnerungsschleife ein.

An die Landesgartenschau wird in Mosbach erinnert. © Stadt Mosbach

Beginnend in der Woche vor dem – ebenfalls – 25-jährigen Jubiläum des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei bis nach dem Lichterfest im Stadtgarten wird es in den Geschäften eine Schaufensterausstellung zu sehen geben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vom 21. Juni bis 29. August nehmen die großformatigen Bildern einen in die Zeit der damaligen LGS mit. In einigen Schaufenstern werden diese Bilder durch Kurz-Filmaufnahmen von der Eröffnung und Durchführung des Großereignisses ergänzt. Der Mosbacher Filmamateurclub (Mofac) hat dazu aus seinem großen Fundus ein paar besondere Zeit-Erinnerungen herausgesucht.

Der Weg von der Alten Mälzerei bis zum Eingang in den Stadtgarten wird mit dem damaligen LGS-Logos durch den Förderverein Stadtpark Mosbach gekennzeichnet, ein weiterer Hingucker für die Besucher im Jubiläumsreigen.