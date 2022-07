Mosbach. Zweimal wurde das Konzert mit den zwei Marimbas verschoben – nun soll es endlich stattfinden: Am Freitag, 15. Juli, um 20 Uhr kommen Katarzyna Mycka und Conrado Moya in die Alte Mälzerei, um Werke von Maurice Ravel, Astor Piazzolla sowie, in einer eigenen Bearbeitung, Bachs „Goldberg-Variationen“ zu spielen. Karten gibt es bei der Tourist Information am Marktplatz Mosbach oder auch bei den Fränkischen Nachrichten. Bild: BERTRAM HOENLINGER

