Schwabhäuser Sportlerfamilie ist schuldenfrei

Schwabhausen. Es ist noch nicht ein ganzes Jahr vergangen, seit der letzten Jahreshauptversammlung. Nach den coronabedingten Verschiebungen in den letzten zwei Jahren, ist man jetzt wieder zum ursprünglichen Zeitpunkt zurückgekehrt. Aber die Durchführung auf der Terrasse des Sportheims wurde beibehalten.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jochen Hofmann und dem Gedenken an die in den letzten Monaten verstorbenen Mitgliederpräsentierte Jochen Hofmann einen Rückblick in Wort und Bild auf die Aktivitäten und Ereignisse die seit der letzten Jahreshauptversammlung stattgefunden haben.

Unter anderem berichtete er von verschiedenen Arbeitseinsätzen, um das Sportheim und -gelände wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Jochen Hofmann dankte allen Helfern, die bei den verschiedenen Aktionen im Einsatz waren, besonders aber auch der Vorstandschaft, die immer aktiv am Arbeiten ist.

Der Abend wurde auch wieder genutzt. um langjährige Vereinsmitglieder zu ehren. Eine Urkunde für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft erhielten: Melanie Hügel, Jutta Rolfes, Ann-Kathrin Wirsching, Christine Bühler-Brawek, Elke Fischer, Fabian und Michael Frank, Albrecht Dünkel, Karin Henninger, Jochen Kaibel und Christa Karl. Bereits seit 50 Jahren sind Norbert Frank und Bernd Behringer Mitglied beim TSV.

Berichte aus den Abteilungen

Jonathan Preis berichtet von der Fußballabteilung in der Saison 2021/22. Die dritte Mannschaft wird von Jochen Hofmann trainiert, insgesamt kamen hier 58 Spieler zum Einsatz. Für die nächste Saison wurden fünf Neuzugänge verpflichtet, das Training übernehmen dann Jochen Hofmann und Joshua Eck.

Jens Killer ist für die zweite Mannschaft zuständig. 34 Spieler kamen hier zum Einsatz Die Saison endete mit nur neun Punkten auf Platz 13. Als letzter der A-Klasse heißt es somit, Abstieg in die B-Klasse. In der nächsten Saison soll es dann mit zwei Neuzugängen und weiterhin mit Jens Killer als Trainer voller Elan wieder losgehen.

Den achtenTabellenplatz mit 48 Punkten erreichte die erste Mannschaft mit ihren Trainern Torben Götz und Bastian Günter. Von den 28 Spielern, die zum Einsatz kamen, erzielten Philipp Czernin und Jonathan Preis mit jeweils 3 Treffern die meisten Tore. Auch hier gibt es für die nächste Saison einen Neuzugang und das Trainerteam bilden dann Stephane Dormoy und Bastian Günter.

Im Jugendfußballbereich wird es wieder ein Jugendcamp in Schwabhausen geben, hierzu haben sich 56 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren angemeldet. Wenn es die Corona-Situation zulässt, werden in dieser Saison auch wieder kleinere Fußballturniere an den Spieltagen stattfinden. In der kommenden Saison gehen für den TSV wieder eine Bambini und eine F-Jugend-Mannschaft an den Start. Von der E bis zur A-Jugend sind die Jugendspieler in Assamstadt aktiv (insgesamt 16 Spieler aus Schwabhausen).

Vom Frauenfußball konnte Jana Rukaber folgendes berichten: Die letzte Saison in der Kreisliga Mosbach/Buchen wurde auf dem vierten Tabellenplatz mit 24 Punkten beendet. Acht Spiele wurden gewonnen, drei endeten unentschieden und vier Spiele wurden verloren. Am Ende konnte man ganz gut oben mitspielen. In der Mitte der Vorrunde gab es einen Trainerwechsel. Sarah Pollak hatte zunächst übergangsweise das Training übernommen und ab der Winterpause dann komplett. Lange Zeit war es unsicher ob die Mannschaft überhaupt bestehen bleiben kann. Es ist auch jetzt noch nicht ganz klar, wie die nächste Saison aussehen wird, da es, wie auch bei vielen anderen Mannschaften, einen Spielerinnenmangel gibt.

„Unverhofft kommt oft“, so begann Sarah Pollak mit dem Ausblick auf die nächste Saison, denn kurzfristig wurde von der Frauen-Freizeitrunde Interesse bekundet, sich mit der Damenmannschaft zusammen zu schließen und diese somit in der Kreisliga Mosbach zu verstärken.

Vier Gruppen gibt es mittlerweile in der Turnabteilung des TSV. Das Eltern-Kind-Turnen wird von Sarah Kaibel und Tamara Kunz geleitet und ist für Kinder von ein bis drei Jahren, jeweils mit einem Elternteil. Beim Kleinkinderturnen besuchen momentan zwölf Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren die Stunden.

Beim Kinderturnen für Kids der Klassen eins bis vier sind 14 Kinder aktiv und vier weitere stehen schon auf der Warteliste.

Beim Jugendturnen ab zehn Jahren kommen rund elf Mädchen regelmäßig zu den Trainingsstunden. Das Aerobic-Training läuft mittlerweile nach Corona wieder weitestgehend normal. Die Rückenschule wird jeden Montag gut besucht, wobei nicht nur der Rücken trainiert wird. Die Seniorengymnastik findet immer im Dorgemeins´chaftshaus statt und hier werden die Übungen auf das Alter der Gruppe abgestimmt.

Gut gewirtschaftet

„Die Wende ist geschafft“, so beginnt Hauptkassierer Werner Kaibel seinen Bericht. Denn endlich sei der Verein schuldenfrei. Durch die gute wirtschaftliche Arbeit des Vereins, wobei immer wieder viele kreative Einfälle des Vors umgesetzt wurden, konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden. Ebenso konnte das Darlehen für die Photovoltaik-Anlage abgelöst werden. Die Coronajahre haben sich bemerkbar gemacht, doch mittlerweile sei man in einem ruhigeren Fahrwasser.

Werner Blesch bescheinigte als Kassenprüfer eine einwandfreie Buchführung und beantragte die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig erfolgte.

Im Namen der Stadt Boxberg sprach Peter Löffler seinen Dank für das große Engagement des Vereins aus. Ortsvorsteher Andreas Sponagel freute sich, dass es um die Jugend im Verein gut bestellt ist, wie aus den Berichten zu hören gewesen sei. Jonathan Preis überbrachte die Grüße des MGV. Im Namen der Theaterfreunde sprach Harald Schieß seinen Dank aus und hofft auch weiterhin auf gegenseitige Unterstützung.

Platzkassierer Gerd Weber hat nach 25 Jahren sein Amt abgegeben sts