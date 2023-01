Rathausumbau im Mittelpunkt

Die jüngste Sitzung des Limbacher Gemeinderats schloss mit einer Reihe von Informationen. So gab Weber bekannt, dass die kurzfristige Verlängerung der Optionsfrist zur Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz, die der Bundestag am 16. Dezember 2022 beschlossen hatte, durch die Gemeinde nicht in Anspruch genommen wird. Neben den bereits abgeschlossenen Arbeiten für die Umstellung gründet diese Entscheidung auch auf der Prüfung von Vorsteuerabzugsmöglichkeiten bei den Bauarbeiten am Rathaus.

Weiter gab Weber bekannt, dass für den barrierefreien Um- und Erweiterungsbau des Rathauses KFW-Fördermittel mit rund 180 000 Euro wieder zurückgegeben werden. Durch die, für die Mittelinanspruchnahme notwendige Zertifizierung durch einen Auditor, zusätzlichen Planungsleistungen und Auflagen beim Materialeinsatz etc. liegen die dadurch entstehenden Mehrkosten nach aktueller Einschätzung über der Fördersumme, wodurch man sich nun den ganzen zusätzlichen Aufwand sparen kann.

Als nächstes informierte er über die Haushaltsverfügung des Landratsamtes, das die notwendigen Genehmigungen für den Haushalt 2023 erteilte. Das Landratsamt lobte in seiner Verfügung die Entwicklung im Ergebnishaushalt und die inzwischen hohe Ergebnisrücklage, hob das auf äußerst hohem Niveau befindliche Investitionsvolumen hervor und wies auf die künftigen, großen Herausforderungen der Gemeinde bei den Investitionen hin, die immer dann auch zeitlich anzupassen wären, wenn insbesondere eine Finanzierung mit Fördermitteln ausbliebe, auf die die Gemeinde weiter dringend angewiesen sei.

Schließlich informierte Thorsten Weber über die Rentenprüfung der Jahre 2018-2021, die ohne Beanstandungen blieb.

Abschließend gab er bekannt, dass die Schulsozialarbeit in der Grundschule in Laudenberg ab Februar mit 25 Prozent Stellenanteil erstmals an den Start geht. Auch bei der Schule am Schlossplatz wird das Angebot der Schulsozialarbeit ausgebaut und ab Mai von 60 auf 75 Prozent Stellenanteil erhöht. Leistungserbringer der Schulsozialarbeit ist die Caritas.