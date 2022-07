Zwei Teams ungeschlagen

Beckstein. Einen weiteren Triumph bejubelte die erste Herrenmannschaft der Tennis-Spielgemeinschaft Königshofen/Beckstein. Wenngleich Konstantin Burkhard und Tobias Zegowitz in den vorderen Positionen jeweils erst über Tiebreaks zum Sieg gelangten. Christoph Müller, Christian Moll, Jannis Vierneisel sowie Tim-Lukas Renk heimsten in zwei Sätzen vorzeitig den Gesamtsieg ein. Nur in der Doppelrunde gab es einen Punktverlust. Mit diesem 8:1 bleibt die Spielgemeinschaft an der Tabellenspitze, punktgleich mit dem TC Eberbach.

Die Damenmannschaft der TSG Beckstein/ Grünsfeld trat beim TC Mosbach an. Nach den Einzelspielen standen die Zeichen auf Sieg, denn auf den Positionen eins bis vier wurden vier Matchpunkte eingespielt. Dies gelang Corinna Fischer, Luisa Brückmann, Julia Spang und Nadine Fleischer. Zur Enttäuschung der TCB-Damen gingen alle drei Doppel an die Gegnerinnen, 4:5 das Resultat, der Sieg war verspielt.

Die 4er-Mannschaft der TSG Herren 55 Beckstein/Lauda reiste nach Aglasterhausen. Holger Kindermann, Karlheinz Zegowitz und Wolfgang Steib entschieden ihre Partien für sich, das Doppel Kindermann/Steib holte den vierten Punkt zum 4:2-Gesamtsieg. Damit hat die Mannschaft Herren 55 bereits vorzeitig die Meisterschaft in der 2. Bezirksklasse erreicht.

Die Spannung in der Oberliga des BTV steigt. Immer noch ungeschlagen, empfingen die Herren 60 die Senioren der TSG Hardheim/Külsheim. Im Spitzenspiel setzte sich Heinrich Döring mit 6:2 und 7:6 durch. Thomas Rist musste sich mit 3:6, 2:6 geschlagen geben, während Armin Schäffner sein Gegenüber beherrschte (6:2, 6:2). Auch Klaus März hatte kaum Mühe, 6:1 und 6:0 zu gewinnen. Hermann Heisler und Spielführer Hans-Jürgen Heisler verbesserten die 3:3-Bilanz in den Einzelrunden allerdings nicht (2:6, 4:6 bzw. 6:7, 2:6). Die zwei zum 5:4-Endergebnis notwendigen Punkte aus der Doppelrunde gelangen Schäffner/H. J. Heisler (6:2, 6:3) und März/H. Heisler (6:0, 6:2), nicht so das Doppel Döring/Reinhard Vollmer (3:6, 3:6). Sollte im letzten Spiel gegen den TC Bischweier nochmals ein Sieg gelingen, wäre der Aufstieg in die Badenliga perfekt. kaze