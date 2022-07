Becksteiner mit Zwischenbilanz zufrieden

Beckstein. Die Tennis-4er-Mannschaft Herren 2 der SG Königshofen/ Beckstein hält vorn mit. Gegen Großeicholzheim ließen die Spieler um Ulrich Spänkuch beim 6:0 nichts anbrennen. Spänkuch setzte sich mit 6:3, 6:0 durch, Tim-Lukas Renk gewann 6:2, 6:0, das gleiche Ergebnis wie Andreas Neckermann. In seinem Premierenmatch holte Chris Moschüring den vierten Matchpunkt (6:3, 7:5). Auch in der Doppelrunde setzten Spänkuch/Renk (6:3, 6:1) und Neckermann/Moschüring (6:1, 6:3) die Serie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Mannschaft Herren 1 hatte es im Auswärtsspiel gegen Zwingenberg mit einer nicht sehr widerspenstigen Mannschaft zu tun. In sämtlichen Sätzen kamen die Gegner nie über drei Spiele hinaus. Den 9:0-Kantersieg errangen Konstantin Burkhard, Tobias Zegowitz, Christoph Müller, Christian Moll, Stefan Rist und Jannis Vierneisel. Die Tabellenspitze bleibt damit erhalten.

Die Becksteiner Damen empfingen Neckarelz. Beide Teams begegneten sich auf ähnlichem Niveau, sichtbar im 3:3-Zwischenstand. Corinna Fischer musste sich mit 3:6 und 1:6 geschlagen geben. Luisa Brückmann siegte zweimal 7:5. Nadine Fleischer musste ein 1:6 und 0:6 akzeptieren. Stina Neuenfeldt und Desiree Neunzig füllten das Punktekonto auf (6:2, 6:3 und 6:3, 6:0). Caroline Stephan kam schlecht in die Partie (2:6), biss sich im zweiten Satz durch (6:3). Knapp verlor sie den Match-Tiebreak mit 10:12. Dann wurde es spannend, denn nach zwei Doppeln stand es 4:4 und das Einserdoppel Fische/Brückmann musste in die Match-Tiebreak-Verlängerung. Hier war das Glück den TC-Damen nicht hold – 4:5..

Mehr zum Thema Tennis Mit bisherigem Saisonverlauf zufrieden Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tennis Herren 65 feiern in der Doppelrunde zweiten Sieg Mehr erfahren Tennis Chance auf Aufstieg besteht Mehr erfahren

Immer wieder Waibstadt hat die 4er-Mannschaft der TSG Herren 55 Beckstein/Lauda im Programm. Und wie immer auswärts. Hans-Ulrich Pieper, Holger Kindermann und Manfred Pers brachten die TSG mit 3:1 in Führung, das Doppel Pieper/Kindermann brauchte den MTB zum Sieg, Pers/Gerald Mayer gelang dies in zwei Sätzen. 5:1 also gegen den TC Waibstadt.

Schon wieder 6:3 – zum fünften Mal hintereinander. Die Herren 60 des TC Beckstein können wohl nicht anders. In der Oberliga-Partie gegen Pforzheim stand bereits nach den Einzelbegegnungen Beckstein als Sieger fest. Und doch steckte hinter dem 5:1-Zwischenergebnis mehr harte Arbeit und mehr zäher Kampf, als man vermuten könnte. Im Spitzenspiel musste sich Heinrich Döring im ersten Satz mit 1:6 beugen, ehe er sich im zweiten Satz in den Tiebreak kämpfte – allerdings ohne Erfolg. Alle Matches dahinter gingen an Beckstein: Thomas Rist 6:3, 6:2, Armin Schäffner 6:3, 6:0, Klaus März 6:4, 6:0, Hermann Heisler 6:1, 6:4 und Hans-Jürgen Heisler 6:4, 7:5. Ein weiterer Punkt aus den Doppeln durch März/H.J. Heisler vervollständigte das besagte 6:3-Resultat. kaze