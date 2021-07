Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat - Neukonzeption sieht beide Einrichtungen für je drei Gruppen vor / Stadt übernimmt mit der Fertigstellung der ersten Kita die Trägerschaft Zwei Kita-Neubauten für Königshofen

Königshofen soll gleich zwei neue Kindertagesstätten mit je drei Gruppen bekommen – eine davon in kommunaler Trägerschaft. Damit hat das Tauziehen um die Sanierung der bisherigen Kita ein Ende. Mit den Planungen will die Stadt in Kürze beginnen.