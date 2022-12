Woerner ehrte langjährige Mitarbeiter

Wertheim. Nach Verzicht auf die Weihnachtsfeier in den letzten beiden Jahren konnten nun wieder die Ehrungen zahlreicher Arbeitsjubiläen in der Wertheimer Firma Woerner nachgeholt werden. Die Ehrung der 40-jährigen Arbeitsjubilare wurde durch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez vorgenommen, der sich zuvor die Zeit genommen hatte, das Unternehmen im Rahmen einer Betriebsbesichtigung kennenzulernen.

Nach der Begrüßung der Mitarbeiter durch Geschäftsführer Alexander Kärcher, richtete Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sich mit einer Rede an die Belegschaft. Er betonte die Wichtigkeit der Vielfalt der unterschiedlichen Branchen der Wertheimer Unternehmen für die Stadt Wertheim. Die Unternehmen stünden derzeit vor großen Herausforderungen, die sich insbesondere durch Themen im Bereich der Umwelt ergäben. Auch stelle die derzeitige Situation nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Arbeitnehmer vor Herausforderungen. So erfordere es beispielsweise auch von den Arbeitnehmern, sich bei sich ändernden Produktionsprozessen weiterzuqualifizieren. „An der großen Zahl der Jubilare hier bei der Firma Woerner erkennt man, dass das – für die sich ändernden Zeiten erforderliche – gute Miteinander zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gut funktioniert“, so der Oberbürgermeister.

Herrera Torrez ehrte im Anschluss gemeinsam mit Hauptgesellschafter Matthias Kärcher Dieter Drach für seine 40-jährige Zugehörigkeit zum Unternehmen. Dieser war vor 40 Jahren als Elektriker ins Unternehmen gekommen, zu einer Zeit, als die Einführung einer eigenen Elektroabteilung erforderlich wurde. Seither ist er vorwiegend im Schaltschrankbau eingesetzt. Viele Jahre engagierte er sich auch als Betriebsrat. Leider konnte der zweite zu ehrende Mitarbeiter mit 40 Jahren Betriebszugehörigkeit, Hubert Grein, der als Facharbeiter im Bereich der CNC-Fertigung eingesetzt ist, aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung nicht persönlich an der Ehrung teilnehmen.

Von Geschäftsführer Alexander Kärcher wurde im Anschluss die Ehrung der 10-jährigen Jubilare vorgenommen: Kira Bamford, Christina Imhof, Andreas Reiner, Manfred Häfner, Roland Moll, Franz Bauer, Karl-Heinz Eilender, Pawel Cebula und Bernhard Gesell.

Für Hauptgesellschafter Matthias Kärcher galt es danach viele weitere Mitarbeiter zu ehren. Für 25 Jahre konnten Klaus Spönlein, Burkhard Ries, Valerij Hildebrand, Tymoteusz Truskolaski, Vladimir Barbej und Jens Holzmann geehrt werden. Die Urkunde für 30 Jahre erhielten Janusz Cebula, Klaus Schwind, Günther Roster-Kassnel, Ralf Albrecht, Viktor Friesen, Peter Papert und Nicole Fabig. Für 35 Jahre wurden Angelika Löber, Helmut Ballweg, Reiner Greulich, Thorsten Kurpiers und Sieglinde Konrad geehrt. Matthias Kärcher wies daraufhin, dass der Hauptteil der Geehrten Woerner-Eigengewächse seien, das heißt bereits ihre Ausbildung im Unternehmen absolviert hätten.

In den wohlverdienten Ruhestand wurden nach beachtlichen nahezu 50 Jahren Betriebszugehörigkeit Hans-Jürgen Brosch und Diethard Sudler sowie Sieglinde Konrad nach mehr als 40-jähriger Tätigkeit für Woerner verabschiedet.

Auch die Auszubildenden, die ihre Ausbildung in den letzten beiden Jahren absolviert sowie die Mitarbeiter, die sich durch ein nebenberufliches Aufbaustudium weiterqualifiziert hatten, wurden nochmals für ihre beachtlichen Leistungen geehrt.

Bilanz gezogen

In seiner Abschlussrede ging Geschäftsführer Alexander Kärcher auf das sehr erfolgreiche, – aber doch auch sehr anstrengende – Jahr 2022 ein. So sei man bis etwa Mai noch vielfach mit der Coronapandemie beschäftigt gewesen, dann habe sich der Alltag begonnen zu normalisieren, jedoch verschärfte sich gleichzeitig die Situation am Beschaffungsmarkt.

Viele Neuentwicklungen wurden in diesem Jahr geschaffen, die gut am Markt angenommen würden, was den Ausblick auf das kommende Jahr positiv beeinflusse. Auch der Auftragsbestand habe eine neue Rekordmarke erreicht und sorge für Auslastung bis weit in das nächste Jahr hinein.

Alexander Kärcher schloss seine Rede mit der Feststellung, die Firma Woerner „wäre nichts ohne ihre Mitarbeiter“ und bedankte sich ganz herzlich bei allen Anwesenden für die erbrachten Leistungen und das Engagement im vergangenen Jahr.

Nach einem Grußwort des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Helmut Ballweg ging man dann zum gemütlichen Teil des Abends über.