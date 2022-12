Treue Mitarbeiter in feierlichem Rahmen geehrt

Zum Ende eines ereignisreichen Jahres ehrte die Wirthwein AG insgesamt 27 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirthwein AG und der Wirthwein GmbH & Co. KG in Creglingen sowie der Winkler Design GmbH & Co. KG in Röttingen. Sechs langjährige Mitarbeiter wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, darunter Hubert Nagel, der nach 48 Jahren Betriebszugehörigkeit zum

...