Weinlehrpfad Beckstein neu beschildert

Lauda-Königshofen. Auch in dieser Saison locken im Gebiet der Stadt Lauda-Königshofen eine Vielzahl von attraktiven Wanderwegen zu Aktivitäten, Erholung und Freizeitspaß in Natur und Landschaft. Gleichzeitig sucht die städtische Tourist-Info ehrenamtliche Wanderwegpatinnen und -paten.

Weinlehrpfad in Beckstein

Der Weinlehrpfad in Beckstein wartet beispielsweise mit einer Neubeschilderung auf. „Dieser Weinlehrpfad wird sehr rege besucht. Daher war es uns besonders wichtig, dort neue, sehr gut erkennbare und lesbare Schilder anzubringen, nachdem ein überwiegender Teil der alten Tafeln verblichen war“, erklärten Alexandra Hagel von der städtischen Tourist-Info und Ortsvorsteher Philipp Hahn bei einem Vor-Ort-Termin. „Man kann durch diese Infotafeln enorm viel über die Weinberge und den Weinbau in Beckstein lernen, so zum Beispiel über die Geologie, die Geschichte Becksteins und des dortigen Weinbaus, die ortstypisch traditionellen Rebsorten wie etwa Silvaner, Müller-Thurgau, Schwarzriesling und Tauberschwarz sowie deren Pflege“, erläuterten Hagel und Hahn.

Der rund 1,5 Kilometer lange Weinlehrpfad wurde schon in den 80er Jahren durch die Becksteiner Winzer eG ins Leben gerufen und gilt als der wohl erste und älteste Lehrpfad dieser Art im Taubertal. Im Laufe der Zeit seien naturgemäß immer mehr Mängel aufgetreten, um die sich jedoch kaum jemand gekümmert habe, berichtete Hahn.

Ab 2014 habe man mit Beteiligung des damaligen Kellermeisters Stefan Steffen die Planungen unter anderem für eine Ausbesserung oder Erneuerung der Beschilderung begonnen. Zudem wurde 2017 in der Ortsmitte am Ausgangspunkt des Weinlehrpfades bei der Alten Kelter eine neue Sitzgruppe eingeweiht, die aus Holzfässern geschaffen wurde.

Der Weinlehrpfad und die Sitzgruppe sind ein Gemeinschaftsprojekt des Becksteiner Ortschaftsrats, des Heimat- und Verkehrsvereins Beckstein, der Becksteiner Winzer, der Stadt Lauda-Königshofen sowie ehrenamtlicher Helfer und Unterstützer.

Schilder in Form eines Weinglases

Die 21 Schilder sind mittlerweile von einem Stahlrohrrahmen in Form eines Weinglases eingefasst, um sich auch diesbezüglich noch markanter und typischer in den Charakter der umgebenden Weinberge einzufügen. Etwa auf halber Strecke lädt ein Pavillon zum Verweilen ein und bietet neben der Möglichkeit einer größeren Pause auch einen grandiosen Ausblick über Beckstein sowie das gesamte Tal.

Speziell das Thema Wein steht zum Beispiel auch beim „Tauberschwarzweg“ (Startpunkt: Beckstein Ortsmitte, Streckenlänge: 15,5 Kilometer), „Schwarzrieslingweg“ (Beckstein Ortsmitte, circa drei Kilometer) und auf dem Weinlehrpfad am Herrenberg in Gerlachsheim (Parkplatz links und rechts der Bahnlinie, 6,5 Kilometer) im Mittelpunkt.

Die Tourist-Info der Stadt Lauda-Königshofen hat 2020 eine überarbeitete und teilweise neu konzipierte Karte mit insgesamt 20 verschieden kurzen oder langen Rundwanderwegen oder Spazierwegen herausgegeben.

Diese führen verteilt über das Gebiet in allen zwölf Stadtteilen auf einer Gesamtlänge von fast 150 Kilometer durch wunderschöne Landschaften in Wald und Flur sowie zu vielen kleinen und großen Sehenswürdigkeiten und sonstigen Attraktionen.

Ebenfalls in der Karte enthalten sind Etappen und Streckenabschnitte überlokaler oder überregionaler Wanderwege, die das Stadtgebiet Lauda-Königshofen durchqueren. Dazu zählen der Weitwanderweg „Romantische Straße“, der „Jakobsweg“, der „Main-Donau-Wanderweg“, der „Europäische Fernwanderweg E8“, der Wanderweg „Liebliches Taubertal Nr. 13“ und der „Panoramawanderweg Taubertal“.

Um die Qualität der Wege zu erhalten oder zu verbessern, führt der städtische Bauhof immer wieder Ausbesserungs- und Sanierungsarbeiten insbesondere an fragilen Stellen wie etwa Hangabschnitten durch. So zum Beispiel im Sommer 2021 auf einem steilen Wirtschafts- und Wanderweg des „Grünen Augustinus-Rundweges“ (Messelhausen - Oberbalbach - Unterbalbach) oberhalb von Deubach.

„Wir schauen vor allem bei einem Frühjahrs- oder Herbstcheck, ob alles in ordnungsgemäßen Zustand ist, können jedoch nicht überall gleichzeitig sein“, ergänzt Alexandra Hagel. Insofern könne es beispielsweise immer wieder passieren, dass eine Wegemarkierung fehle oder beispielsweise nach Sturm ein umgestürzter Baum oder abgebrochener Ast einen Weg blockiere.

Wanderweg-Paten gesucht

„Um eine noch häufigere Kontrolle zu ermöglichen, suchen wir daher ehrenamtliche Wanderwegpatinnen und -paten, die auf einer von ihnen ausgesuchten Route regelmäßig nach dem Rechten sehen und uns gegebenenfalls Schadstellen oder Behinderungen melden“, gibt die maßgebliche Mitarbeiterin des städtischen Tourismusamtes bekannt.

„Die große Nachfrage nach Wandermöglichkeiten in Lauda-Königshofen beweist, dass die Aktivität nichts von ihrer Faszination verloren hat. Ganz im Gegenteil, Wandern liegt im Trend und ist eine gute Gelegenheit, die heimische Natur per pedes kennenzulernen. Angesichts des großen Streckennetzes von über 150 Kilometer ist für jeden Wanderer aus Nah oder Fern bestimmt das passende Angebot dabei“, unterstreicht Bürgermeister Dr. Lukas Braun die vielfältigen und attraktiven Angebote an Rundwanderwegen in allen zwölf Stadtteilen - zuzüglich Etappen und Streckenabschnitte überregionaler Wanderwege, die durch das Stadtgebiet Lauda-Königshofen verlaufen.

Zugleich hofft auch Lukas Braun nicht nur auf eine rege Nutzung dieses Wegenetzes, sondern dass sich zudem möglichst viele Interessenten zur Übernahme einer ehrenamtlichen Wanderwegpatenschaft melden.

Weitere Infos über den Becksteiner Weinlehrpfad sind unter www.weinort-beckstein.de/index.php/tourismus/lehrpfade/weinlehrpfad zu finden. Zudem ist der Streckenverlauf einer Infotafel an der Alten Kelter in der Ortsmitte Becksteins zu entnehmen.

Informationen über alle Wanderwege und Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet Lauda-Königshofen gibt es unter https://www.lauda-koenigshofen.de/tourismus/radfahren+_+wandern/wanderwege oder sind in einer Box bei der Tourist-Info beim Rathaus (Marktplatz 1 in Lauda) erhältlich.