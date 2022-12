Weihnachtszauber gut angenommen

Lauda. Der „Weihnachtszauber“ in Lauda unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ findet heuer erstmalig statt. Vom 1. bis einschließlich 24. Dezember wird täglich ab 17 Uhr im Hof der Rathausstraße 33 ein Türchen mit Leckereien für Kinder geöffnet. Dazu gibt es Punsch, Glühwein, Grillspezialitäten, Gebäck und manches mehr. Daneben werden zum Beispiel selbstgemachte Marmeladen und Plätzchen zum Verkauf angeboten. Für adventlichen und weihnachtlichen Zauber sorgen in dem Hof außerdem Weihnachtsbäume, stimmungsvoller Lichterglanz und Hütten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Begleitend gibt es ein buntes Rahmen- und Unterhaltungsprogramm. Für jeden Tag des „Adventstürchens“ konnten ehrenamtlich Personen, Prominente, Musiker, Vereine oder Institutionen gewonnen werden, um ein vorweihnachtliches Repertoire auf die Beine zu stellen. Beispielsweise las Bürgermeister Dr. Lukas Braun am 6. Dezember ergänzend zu dem Nikolausbesuch den Kindern und Erwachsenen zwei Weihnachtsgeschichten vor. Am vergangenen Donnerstagabend demonstrierten Mitglieder der Jugendfeuerwehr Lauda den Besuchern ihr erlerntes Können.

„Wozu sind Kriege da? Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin“ und „Komm, wir ziehen in den Frieden - wir sind mehr als du glaubst“ lauteten Botschaften am Freitag beim „Weihnachtszauber“ in Lauda. Musikalischer Gast war das offizielle Udo-Lindenberg-Double namens Rudi Wartha. Der „Panikpate“ aus Lauda präsentierte bei seiner Liveshow neben diesen beiden Friedenslieder einige weitere Songs von Udo Lindenberg. Gesanglich begleitet wurde er durch Jona, Luisa und Amelie Waldecker von den Panik-Paten-Kids „Coole Socken“ ebenfalls aus Lauda.Als weitere Gäste sind unter anderem angekündigt: Pfarrer Stefan Märkl mit Weihnachtsgeschichten (Mittwoch, 14. Dezember), der Trompeter „Magnus“ (Donnerstag, 15. Dezember), Lisa Dürr mit der Geschichte „ Sternenbaum „ (Montag, 19. Dezember), die Kinderfeuerwehr Lauda (Mittwoch, 21. Dezember), das Gesangs- und Instrumentalduo June & Leo (Donnerstag, 22. Dezember) sowie die Musikkapelle Oberlauda-Messlhausen unter Leitung von Luk Murphy (Freitag, 23. Dezember).

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Musikkünstler Fachmedienpreis geht an Rudi Wartha aus Lauda Mehr erfahren Im Kurhaus Konzert für einen guten Zweck Mehr erfahren Kloster Triefenstein Hilfstransport in die Ukraine Mehr erfahren

Der Gesamterlös des zwar kleinen, aber feinen und gemütlichen Weihnachtsmarktes „mit viel Herz“ kommt bedürftigen Kindern zu Gute, die sich nicht auf der Sonnenseite des Lebens befinden und denen mit einem kleinen Geschenk ein bescheidener Herzenswunsch zu Weihnachten erfüllt wird - zum Beispiel mit einem Hausaufgabenheft, Malstiften, einem Ball, einer Puppe oder einem Teddybären.

Initiatorinnen und Organisatorinnen des „Weihnachtszaubers“ in Lauda sind Beatrix Wendt, Geschäftsinhaberin der „Beauty- Lounge“, und Monika Michel, Inhaberin der Kosmetikpraxis in der Rathausstraße.

„Wir haben bisher viele und ausschließlich positive Resonanzen erhalten, konnten jeden Tag sehr gute Besucherzahlen verzeichnen sowie in der bislang kurzen Zeit schon sehr viel erreichen“, zog Beatrix Wendt stellvertretend eine durchweg zufriedene und erfreuliche Zwischenbilanz.