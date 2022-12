Konzert für einen guten Zweck

Bad Mergentheim. Eine besondere Veranstaltung findet am Montag, 26. Dezember im Kurhaus (Großer Kursaal“ statt. „Panik-Pate“ und offizielles Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha präsentiert mit weiteren hochkarätigen musikalischen Gästen eine einzigartige Rock-Show.

Mit dabei sind Danny McCoy von der Band X-T.Rex, die Stuttgarter Rocksängerin Anke Dinkel sowie Patrick Münkel (Patty), die Rudi Wartha seit vielen Jahren bei seinen Shows mit ihren einzigartigen Stimmen begleiten.

Auch Wolfgang Hildebrandt, Kölner Singer & Songwriter, Produzent und Human Rights Activist, der schon weltweit Friedenskonzerte gab, wird an diesem Abend die Panikfamilie mit seinem Auftritt verzaubern.

Bereits seit zwei Jahrzehnten begleitet Rudi Wartha aus Lauda den Rockstar Lindenberg und steht mit ihm zusammen auf der Bühne. Ihn verbindet mit dem Panik-Rocker eine tiefe Freundschaft. Rudi Wartha lebt seit über zehn Jahren mit einer Spenderniere.

Seitdem engagiert er sich für Organspenden und möchte die Wichtigkeit dieses Themas bei seinen Konzerten auch immer wieder ins Bewusstsein der Menschen rücken.

Ihm liegt es am Herzen, durch seine Auftritte für die Udo-Lindenberg-Stiftung, sowie die Deutsche Nierenstiftung zu werben und diese auch zu unterstützen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird ein Portraitbild von Udo Lindenberg von der Firma Weisenbach Leckerelle für die Udo-Lindenberg-Stiftung verlost. Seit seinem 15. Lebensjahr ist Wartha ein eingefleischter Lindenberg-Fan. „Seinen Traum leben und sein Ding machen“ – das ist auch das Credo des authentischen Doubles.

Das Publikum darf sich auf eine einzigartige, rockige und explosive Live-Show mit den größten Hits von Udo Lindenberg freuen. Seine authentische Stimme, sein originales Outfit und seine professionellen Showeinlagen sorgen für panisch geprüften Wahnsinn.

Mit Titeln wie „Sonderzug nach Pankow“, „Hinterm Horizont“, „Cello“ und „Ich mach mein Ding“ bringt er die Panikgemeinde zum Rocken. Ein „Must Have“ für alle Fans.

Das Besondere an dem Konzert in Bad Mergentheim sind außerdem die Special Guests: Danny McCoy stammt aus Großbritannien und ist ein gefragter Musiker, u.a. die Stimme der britischen Coverband X-T.Rex mit Bill Legend (Original Drummer von T.REX).

Jahrzehntelange Erfahrung

Er blickt auf eine Karriere mit über 45 Jahren Erfahrung als Live- und Studiomusiker zurück und begleitete Welt-Tourneen von Bands wie zum Beispiel The Sweet und Suzi Quatro. Danny fühlt sich in den unterschiedlichsten musikalischen Sparten zu Hause. Beim Konzert nimmt er seine Fans mit auf eine Reise in die Welt der 60- bis 90er Jahre.

Ein weiterer guter Freund von Rudi Wartha ist Wolfgang Hildebrandt, der unlängst mit dem Panik-Paten den Song „Du bist ein Kämpfer“ produziert hat. Der großartige Musiker ist obendrein Friedensbotschafter für den „World Peace Day“ in Berlin und trat mehrfach als Redner und Sänger vor dem Brandenburger Tor auf. „Musik ist eine universelle Sprache und für mich das bedeutendste Instrument, das ich habe, um Frieden zu verbreiten“, so ein Zitat von Hildebrandt.

Er ist nicht nur Singer und Songwriter, sondern auch Menschenrechtsaktivist und Gründer des Plattenlabels Hollywood Hills Records. Von Beginn seiner Karriere an hatte er Auftritte vor großem Publikum.

Hildebrand trat mehrfach im Headquarter der Vereinten Nationen in New York auf und war 2005 der erste Deutsche, der dort ein Friedenskonzert gab, u.a. mit dem von ihm geschriebenen United Nations Song. Seit 2021 ist Hildebrandt stimmberechtigtes Jury-Mitglied der Grammy- Awards, des wichtigsten US-amerikanischen Musikpreises. Rudi Wartha konnte als Udo Lindenberg-Double bei der diesjährigen Verleihung in Las Vegas mit dabei sein. Der Panik-Pate freut sich auf das gemeinsame Konzert in Bad Mergentheim und möchte damit ein musikalisches Zeichen für Frieden, Freiheit und Toleranz setzen.

Rudi Wartha und seine Special Guests bieten eine atemberaubende Bühnenshow und sind Garanten für Action auf und vor der Bühne. Der vordere Bereich des Saales ist für Stehplätze reserviert und es kann getanzt und mitgerockt werden. Auf den Emporen im hinteren Bereich sitzen die Zuhörerinnen und Zuhörer gemütlich an Bistrotischen. kv