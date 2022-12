Hilfstransport in die Ukraine

Triefenstein. Mit einem Hilfstransport vom Kloster Triefenstein aus in verschiedene Dörfer und Städte in der Ukraine wollen die Christusträger Menschen unterstützen, die schwer unter dem Krieg und seinen Folgen zu leiden haben. Dazu sollen am Donnerstag, 15. Dezember, vermutlich zwei mit Sachspenden beladene Transporter an die rumänisch-ukrainische Grenze starten. Dort werden die Hilfsgüter durch ukrainische Partner entgegengenommen und im gesamten Land verteilt.

Bei diesem Transport geht es speziell darum, Pappkartons mit Hilfsgütern für Familien, Kinder oder Jugendliche zu füllen. Dazu der Leiter der Aktion, Timo Bäcker: „Wir laden hilfsbereite Menschen in unserer Region ein, unterschiedlich große Päckchen zu packen: zum Beispiel einen Schuhkarton mit Leckereien für Kinder oder Jugendliche. Oder einen Bananenkarton mit Lebensmitteln wie Öl, Mehl, Reis, Vitamintabletten und Schokolade. So können wir vor Ort konkret helfen und Freude verbreiten.“ Genaue Beispiele für diese Päckchen können Interessenten bestellen bei timo.baecker@christustraeger.org.

Die fertigen Pakete können an der Gutshofgarage am Kloster Triefenstein (Klosterberg 5) abgegeben werden zu folgenden Zeiten: Mittwoch, 7. Dezember, 17 bis 19 Uhr, Samstag, 10. Dezember, 10 bis 13 Uhr, Sonntag, 11. Dezember, 10 bis 13 Uhr sowie Mittwoch, 14. Dezember, 17 bis 19 Uhr.

„Zusammen mit den ukrainischen Gästen, die bei uns im Kloster Triefenstein leben, wollen wir den Hilfspaketen auch kleine Briefe oder Postkarten mit Grüßen und guten Wünschen auf Ukrainisch, Englisch oder Deutsch beilegen“, so Bäcker. Im Kloster selbst haben seit März Flüchtlinge aus der Ukraine Unterschlupf gefunden. Zurzeit leben 13 Frauen, Männer und Kinder als Gäste im Kloster. Sie gehen von hier aus zur Arbeit, zur Schule oder in ihren Integrationskurs.

Wer die Christusträger bei den Kosten des Transports, bei gezielten Anschaffungen wie Lebensmitteln in großen Stückzahlen unterstützen möchte, kann das über dieses Konto tun: Christusträger Arbeitsgemeinschaft e.V., Raiffeisenbank Main-Spessart, IBAN DE16 7906 9150 0009 6112 23, Betreff: „Ukrainehilfe“.