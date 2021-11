Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Engagement - Stiftung „Pro fratre et amico“ von Pfarrer Ralph Walterspacher und seinem Vater Herbert setzt sich in Äthiopien und Uganda für Bildungsprojekte ein Stiftung aus Lauda-Königshofen setzt sich für die Kleinsten in Äthiopien und Uganda ein

Menschen in Äthiopien und Uganda ein besseres Leben ermöglichen, ist das Ziel einer Stiftung von Pfarrer Ralph Walterspacher und seines Vaters Herbert.