„Powerfrauen“ stellen ihre Bilder aus

Lauda. „Powerfrauen stellen aus“: So lautet der Titel einer gemeinsamen Kunstausstellung, die ab Sonntag, 2. Oktober, bis einschließlich 30. Oktober sowohl in der Galerie „Alte Spenglerei“ als auch in der Kunstkreis-Galerie „das auge“ in Lauda präsentiert wird.

Dabei sind abstrakte Kunst, Collagen, Öl-Malereien, Pop-Art und Skulpturen von insgesamt 13 ausstellenden Künstlerinnen zu sehen. In der „Alten Spenglerei“ sind dies Renate Fertig (Königshofen), Isabell Güney (Lauda), Manuela Neißendorfer (Unterbalbach), Petra Schildger (Schweigern), Rosi Bug, Renate Wolf-Hackober, Victoriya Schelhorn (jeweils Bad Mergentheim), Heidi Walther ( Külsheim), Brigitte Wachsmuth (Höchberg), Christel Latze (Künzelsau) und Sabine Seifried (Ilsfeld-Auenstein).

In der Galerie „das auge“ des Kunstkreises Lauda-Königshofen präsentiert Kunstkreis-Mitglied Gudrun Reinheimer aus Dittigheim Werke unter dem Titel „Von blumig bis abstrakt“ außergewöhnliche Bilder, die sie mit eigenen, den Betrachter zum Entdecken einladenden kritischen Texten kommentiert. „Ihre Bilder regen in unruhigen Zeiten zum Nachdenken an – für Frieden, gegen Hass und Gewalt“, berichtet Irmgard Jung stellvertretend für den Kunstkreisgesamtvorstand.

In ihrer aktuellen Ausstellung zeige Gudrun Reinheimer neben Bekanntem auch neueste Arbeiten. Gleichzeitig habe sie diese Schau für einen wohltätigen Zweck initiiert. Der Erlös aus dem Verkauf all dieser Bilder gehe komplett an den Ort Kreuzberg/Ahr (Landkreis Ahrweiler) für Menschen, die durch die Flut ihr Hab und Gut sowie auch Angehörige verloren haben. „Auch nach über einem Jahr ist Hilfe nötig, da die Häuser teilweise noch immer ohne Heizung sind. Ein Buch über die Flutkatastrophe liegt bei der Ausstellung aus“, betont Irmgard Jung.

Zusätzlich stellt Gudrun Reinheimer noch Blumen- und Landschaftsbilder von Lieselotte Kreim aus. Für deren Werke können Interessenten und Käufer den Preis selbst bestimmen, wobei auch der Erlös hiervon komplett für Aufbauarbeiten nach Kreuzberg/Ahr geht. Die Vernissage für diesen Teil der Kunstausstellung „Powerfrauen“ in der Galerie „das Auge“ findet am Sonntag, 2. Oktober, um 14 Uhr statt. Eine Vernissage für den anderen Ausstellungsteil folgt am selben Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr in der „Alten Spenglerei“.

„Wir wollten ganz bewusst diesmal ausschließlich Künstlerinnen ausstellen lassen, darunter auch neue Mitglieder des Kunstkreises Lauda-Königshofen oder des Malertreffs der „Palette“ in Lauda“, unterstreicht Rudi Neugebauer, Kunstkreis-Vorstandsmitglied, Inhaber der Galerie „Alte Spenglerei“ und Mitorganisator der Gemeinschaftsausstellung.