Imaginäre Landschaften und keramische Arbeiten

Walldürn. Der Verein Kunstreich Walldürn eröffnet die neue Herbst-/Winterausstellung „Körpersprache - Formensprache“ der beiden Künstlerinnen Ruth Roth aus Wertheim und Luitgard Hörner aus Tauberbischofsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vernissage findet am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr in der Galerie Fürwahr in der Hauptstraße gegenüber dem Alten Rathaus in Walldürn statt.

Gunter Schmidt wird eine Einführung in die Werke der Künstlerinnen geben. Mit der Sprache der Musik wird die Vernissage begleitet von „Jazz´n Bossa“ mit Eberhard Feucht am Klavier, Peter Forster am Bass und Christoph Arz an Saxofon und Klarinette.

Mehr zum Thema „das auge“ „Von blumig bis abstrakt“ Mehr erfahren

Ruth Roth arbeitet als freischaffende Künstlerin im Atelier für Malerei und Farbästhetik in Wertheim. Den Schwerpunkt ihrer Arbeiten bilden imaginäre Landschaften beziehungsweise Landschaftsinterpretationen, die nach dem Vorbild der Natur neu komponiert werden. Die größtmögliche Reduktion in der Darstellung ist eines ihrer Ziele. Mittels weniger Linien oder Striche stellt sie oftmals individuelle Lebenserfahrungen oder Beobachtungen dar.

Luitgard Hörner arbeitete nach ihrem Studium an der Werkkunstschule Mannheim als Kunsterzieherin. Ihr Schwerpunkt sind keramische Arbeiten. Sie formt hauptsächlich Plastiken, oft sind es Büsten oder Torsi. Stoffdrucke mit grafisch reduzierten Mustern demonstrieren ihre Vielseitigkeit. Mittlerweile beschäftigt sie sich auch mit großformatigen Objekten. Aktuell arbeitet sie an Kombinationen aus Keramik und Holz. Beide Künstlerinnen waren schon im In- und Ausland bei zahlreichen Ausstellungen vertreten. Die Ausstellung „Körpersprache - Formensprache“ läuft bis 18. Dezember 2022.

Öffnungszeiten sind sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Einlass während der Woche ist zudem möglich zu den Geschäftszeiten des BücherLadens gegenüber der Galerie.