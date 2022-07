Neue Führungsspitze gewählt

Hardheim. 15 Jahre lang hat Hermann Schwinn die Feuerwehr Hardheim zielstrebig vorbildlich und erfolgreich geführt. Jetzt machte er bei der Jahreshauptversammlung in der Aula der Schule den Platz frei für die Neubesetzung des Amtes. In seiner Nachfolge wird nun ein Führungstrio mit Tobias Zeller als Kommandanten an der Spitze und mit Michael Grimm als 1. stellvertretendem Kommandanten und Andreas Leiblein als 2. stellvertretendem Kommandanten die Geschicke der Wehr leiten. Dieses Trio wurde zudem in Anwesenheit des künftigen Bürgermeisters Stefan Grimm gewählt.

Hermann Schwinn sagte in seinem Bericht über den Verlauf der letzten zwei von der Pandemie beherrschten Jahre, dass der Personalstand der Einsatzabteilung derzeit bei 53 liegt, von denen 46 im Einsatzdienst eingesetzt werden können. Die theoretische Tagesstärke beläuft sich auf 27 Feuerwehrleute , von denen 19 auswärts arbeiten. Die Auswirkungen des demografischen Wandels verdeutlichte Schwinn mit den Veränderungen im Personalbereich und dem Hinweis auf das Ausscheiden der vier Feuerwehrmänner Norbert Erbacher, Klaus Grimm, Klaus Schlegel und Elmar Mohr mit mehr als 40 Jahren Einsatzerfahrung sowie auf den Zugang aus der Jugendfeuerwehr. Weil die Möglichkeit der Integrierung von Jugendlichen in die Übungen der Einsatzmannschaft bereits ab dem 17. Lebensjahr möglich ist, kommen nun drei weitere junge Leute aus der Jugendfeuerwehr dazu. Drei Personen und vier Bundeswehrangehörige haben Interesse an der Mitarbeit bekundet.

Wie die unumgänglichen Maßnahmen im Bemühen um das Gerätehaus und um dessen mittelfristige Verlagerung aussahen, wurde ebenfalls verdeutlicht. Drei Expertisen für das Projekt und dessen Standort wurden eingeholt.

Dargestellt wurden die etwas reduzierten Zahlen bei der Einsatzstatistik anlässlich verschiedener Anlässe mit 45 im Jahr 2019, 37 im Jahr 2021 und 27 im Jahr 2021. Zu verzeichnen waren zehn Täuschungs- und Fehlalarme und sieben Überlandhilfen. Er bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung in den vergangenen Jahren.

Schriftführer Daniel Kaufmann verdeutlichte verschiedenste bedeutsame Fakten aus dem Geschehen bei der Feuerwehr im Verlauf der letzten Jahre und die trotz der Corona-Pandemie realisierten Vorhaben. Manuel Eiler verdeutlichte die in den letzten Jahren trotz der Corona-Pandemie erbrachte Aktivität der Jugendfeuerwehr. Die Zahl der insgesamt 15 Jugendlichen wurde als erfreulich bezeichnet und die Übernahme der Jugendgruppenleitung durch Saskia Eiler bekannt gemacht.

Mit der Darstellung der Angebote für die Alterskameraden bewies Obmann Peter Schenkel wie er sich, zusammen mit Hans Bischof, Alexander Bednarek und Klaus Grimm erfolgreich um die Durchführung attraktiver Veranstaltungen und Realisierung verschiedenster Pläne auch mit den Frauen bemühte.

Dem von Kassier Markus Ballweg vorgestellten Kassenbericht schloss sich der von Matthias Schweitzer zusammen mit Tobias Zeller erstellte Prüfbericht, es gab keinerlei Beanstandung, die Entlastung erfolgte einstimmig.

Engagement gewürdigt

Bürgermeister Volker Rohm lobte die während seiner achtjährigen Amtszeit als Bürgermeister von der Feuerwehr bewiesene einfallsreiche erfolgreiche Arbeit und tolle Kooperation, bedauerte aber auch, dass in der Frage neues Gerätehaus trotz höchster Notwendigkeit „ noch kein Haken möglich“ war als Zeichen der Bewältigung des Vorhabens. Er lobte die Einsatzbereitschaft der Hardheimer Feuerwehr und die von dieser bewiesene Kameradschaft. Er würdigte das Wirken von Hermann Schwinn als Feuerwehrkommandant. Er lobte dessen Arbeitsaufwand und Einsatzbereitschaft, zollte ihm gebührende Anerkennung für sein Wirken und stufte ihn als sehr guten Abteilungskommandanten ein. Er sei ein „Mann der leisen Töne“, der sich insbesondere auch um die richtige Ausrüstung der Wehr zur Sicherheit aller kümmerte. „Hermann Schwinn war Motivator und Teamplayer, er hat Souveränität und Übersicht bewiesen“, so Rohm.

Vom Bürgermeister in die Jugendfeuerwehr aufgenommen wurden in der Versammlung Selina Arnold, Felix Böhrer, Max Goldschmiitt, Lenny Hilgendorf und Leo Schwinn, in die aktive Wehr aufgenommen wurden von ihm Paul Böhrer, Annalena Becker, Matthias Eisenhauer, Florian Löblein und aus der Bundeswehr Kevin Kindt, Finn Sieben, Michel Seupel und Nico Vogt, in die Altersmannschaft übernommen wurde Heinrich Zeller.

Beförderung gab es für Hendrik Beuchert, Felix Kaiser zum Feuerwehrmann, von Alexander Helmut zum Oberfeuerwehrmann, von Benjamin Greulich und Tristan Leonard zum Hauptfeuerwehrmann, von Tobias Zeller zum Löschmeister, von Andreas Leiblein zum Oberlöschmeister, von Manuel Zierlinger zum Brandmeister, von Hermann Schwinn zum Oberbrandmeister, von Michael Seyfried zum Hauptbrandmeister.

Bei den Ehrungen der Gemeinde wurde Anerkennung und Respekt mit einer Dankesgabe gezollt für 25 Jahre aktiven Dienst von Klaus Böhrer und Thomas Leiblein, für 40 Jahre aktiven Dienst von Dieter Erbacher, Martin Kaiser, Jürgen Löffler. Die 45-jährige Zugehörigkeit von Jürgen Löffler wurde ebenso lobend anerkannt wie die 50 Jahre währende Zugehörigkeit zur Feuerwehr Hardheim von Norbert Erbacher, Klaus Schlegel, Heinrich Zeller. Sogar 65 Jahre gehören der Feuerwehr in Hardheim Richard Zeller, Helmut Böhrer und Stadtbrandmeister Friedrich Schwinn an.

Robin Steinbach, stellvertretender Hauptamtsleiter der Gemeinde, informierte anschließend über die Ergebnisse bei den Wahlen. Dabei wurde Tobias Zeller zum neuen Kommandanten der Feuerwehr Hardheim gewählt, Michael Grimm zum 1. stellvertretenden Abteilungskommandanten und Andreas Leiblein zum 2. stellvertretenden Abteilungskommandanten.

Die Mitglieder im Abteilungsausschuss sind Klaus Böhrer, Daniel Kaufmann, Yvonne Zeller, Benjamin Greulich, Thomas Leiblein, Markus Ballweg, Michael Farrenkopf , Stefan Zeller.

Gerätehaus wichtiges Thema

Der künftige Bürgermeister Stefan Grimm äußerte, er freue sich, die Feuerwehr kennen zu lernen und sah dort „alles vorbildlich gemacht“, ein neues Gerätehaus sei ein wichtiges Thema.

Grußworte kamen von Rainer Schwab vom Polizeiposten Hardheim, von Hauptmann Andreas Hügel als Leiter und Kommandant des Materiallagers der Bundeswehr, und von Michael Seyfried als Kommandant der Gesamtfeuerwehr Hardheim. Daniel Emmenecker übermittelte dem scheidenden Feuerwehrkommandanten in Personalunion für DLRG und DRK Dankesworte und lobte besonders, dass die gemeinsame Arbeit der drei Organisationen ausgezeichnet geklappt hatte. Z