Neue Saison durchgeplant

Königshofen. Die Jugendabteilung des SVK hat den Blick bereits auf die Spielzeit 2022/2023 gerichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die F-Junioren-Kinder absolvierten ihren Saisonabschluss gleich an zwei Tagen hintereinander. Bei einem Trainingslager mit Übernachtung hatten die Kids mit ihrem Trainergespann Daniela Neckermann und Sebastian Volkert einen Riesenspaß. Es stand unter dem Motto „Kinder stark machen für ein suchtfreies Leben“.

Spielnachmittag der Bambini

Nun beschlossen die E-Junioren mit den Trainern Mathias Günther und Klaus Landkammer ihre Saison mit einer Partie gegen den FC Grünsfeld und am Samstag um 15 Uhr haben die Trainer Christian Rückert und Oliver Schad für die Bambini einen Spielnachmittag mit Eltern vorbereitet.

Mehr zum Thema Mitgliederversammlung Beim SV Königshofen läuft alles in geordneten Bahnen Mehr erfahren TSV Oberwittstadt Vier Tage Fußball pur Mehr erfahren TSV Höpfingen Volles Programm an vier Tagen Mehr erfahren

Mittlerweile sind auch die Planungen für die neue Saison abgeschlossen. Es werden neun Jugendteams am Spielbetrieb teilnehmen, die alle mit ausreichend ehrenamtlich tätigen Trainern und Betreuern besetzt wurden. So spielen die Jahrgänge 2004/05 der A-Junioren (Landesliga Odenwald) JSG Königshofen/Edelfingen/Oberbalbach unter Christian Sack, Ozan Aydino, Wilhelm Lanig und Mario Fading. Trainingstage sind montags von 17.30 bis 19 Uhr und donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr jeweils in Königshofen ab 29. August.

Zweimal Training

Die Jahrgänge 2006/07 B-Junioren (Landesliga Odenwald) JSG Unterbalbach/Edelfingen/Königshofen trainieren unter Sven Münster, Franky Essomba und Kurt Hausler. Trainingstage sind dienstags (Oberbalbach) und donnerstags (Edelfingen) jeweils ab 18 Uhr.

Die Jahrgänge 2008/09 C-Junioren 1 (Landesliga Odenwald) JSG Unterbalbach/Königshofen/Edelfingen I trainieren unter Heiko Oertel, Adrian Selke und Patrick Hainke. Trainingstage sind montags (Edelfingen) und donnerstags (Unterbalbach) jeweils ab 17.30 Uhr.

Die Jahrgänge 2008/09 C-Jugend 2 (Kreisliga TBB) JSG Unterbalbach/Königshofen/Edelfingen II haben als Trainer Ralf Schad, Mirco Michelbach, Paul Baumann und Holger Übelhack. Trainingstage sind dienstags und donnerstags jeweils 17.30 bis 19 Uhr in Königshofen ab 23. August. Die Jahrgänge 2010/11/12 D-Junioren 7er (Kreisklasse C) SV Königshofen plus E-Junioren 1 SV Königshofen trainieren unter Christoph Müller, Mathias Günther und Klaus Landkammer. Trainingstag ist dienstags von 17 bis 18.30 Uhr in Königshofen ab 6. September.

Die Jahrgänge 2013/14/15 E-Junioren 2 SV Königshofen und F-Junioren SV Königshofen trainieren unter Daniela Neckermann, Sebastian Volkert und Klaus Linhart. Trainingstag ist donnerstags von 17.15 bis 18.45 Uhr in Königshofen ab 1. September.

Die Kindergartenjahrgänge Bambini des SV Königshofen schließlich trainieren unter Christian Rückert und Oliver Schad. Trainingstag ist mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Schulturnhalle in Königshofen ab 31. August.

Neulinge willkommen

Neuanmeldungen sind in allen Jahrgängen zu jeweiligen Trainingszeiten möglich, wobei jederzeit zunächst auch hineingeschnuppert werden darf.