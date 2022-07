Vier Tage Fußball pur

Oberwittstadt. Wie in den letzten Jahrzehnten üblich, veranstaltet der TSV Oberwittstadt jedes Jahr ein großes Sportfest. Diesmal findet es 22. bis 25. Juli statt. An allen vier Tagen rollt der Fußball und es gibt Musik, die für alle Altersklassen etwas bietet. Hier das Programm im einzelnen: Freitag, 22. Juli: 17.30 Uhr: A-Junioren JF Ravenstein - TSV Assamstadt, 18.45 Uhr SV Edelfingen - TSV Assamstadt II, 21 Uhr „Caribbean-Night Vol. 10 mit DJ Diabolo“. Samstag, 23. Juli: 13.15 Uhr: C-Junioren JF Ravenstein – JSG Mittleres Taubertal, 14.15 Uhr: B-Junioren JF Ravenstein – SGM Schöntal/Berlichingen, 15.20 Uhr: Feuerwehr Oberwittstadt – Schorlgemeinschaft Schillischt, 16.30 Uhr: SpG Ballenberg/Berolzheim/Oberwittstadt III – SG Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach 2, 18.15 Uhr: Kreispokal SpG Oberwittstadt II/Ballenberg I – FC Zimmern. Die Hüngheimer“ sorgen ab 20 Uhr für stimmungsvolle Musik. Sonntag, 24. Juli: ab 11.30 Uhr Mittagessen im Festzelt, ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen im TSV-Sportheim. 12 Uhr: D-Junioren JF Ravenstein – SGM Schöntal, 13.15 bis 15.05 Uhr: F- und E-Junioren-Turnier statt, 15.15 bis 16.45 Uhr: Bambinispiele an, 17 Uhr: BFV-Pokal TSV Oberwittstadt – FC Schloßau, 19 Uhr: Frauenspiel TSV Oberwittstadt – SG Hardheim/Pülfringen. Montag, 25. Juli: 17.30 Uhr: Systemair – Magna Rosenberg, 18.45 Uhr: Ziehl-Abegg SE Bieringen – Hüngheimer Freizeitclub. Der Abschluss bleibt dem Musikverein Oberwittstadt vorbehalten, der ab 20 Uhr bei freiem Eintritt zum Tanz und zur Unterhaltung aufspielt.

