Volles Programm an vier Tagen

Höpfingen. Altbewährtes trifft auf Neues: So präsentiert sich das traditionelle Sportfest des TSV Höpfingen vom Freitag, 29. Juli, bis Montag 1. August, auf dem Lochbachareal. Auf dem Programm stehen somit Fußball an allen Tagen sowie Beach- Volleyball und dem erstmals veranstalteten Spendenlauf, bei dem sich bereits mehr als 150 Läufer angemeldet haben. Ebenso ist Musik und Show im Festzelt geboten, das diesjährig zwischen Sportheim und Hauptspielfeld einen neuen Standort erhält. An allen vier Tagen können sich die „kleinen“ Festbesucher auf Hüpfburg und Spielplatz freuen, die Erwachsenen auf die Neuheit „Weinlounge“ und auf das renovierte „BierGerdle“.

Das Programm im Überblick:

Freitag, 29. Juli: D-Junioren TSV Höpfingen gegen TSV Tauberbischofsheim (17.30 Uhr), 19. Elfmeter-Gaudi mit 32 Teams (19 Uhr), „SportsParty“ im Festzelt mit DJ Domi und DJ Stolla (21 Uhr).

Samstag, 30. Juli: C-Junioren TSV Höpfingen (Gegner noch offen, 12.30 Uhr), 22. Freizeit-Mixed-Beachvolleyball-Turnier (13 Uhr), A-Junioren TSV Höpfingen gegen B-Junioren SG Hettingen/Buchen/Schlierstadt (14.15 Uhr), Senioren-Fußball mit dem TSV Höpfingen III(Gegner noch offen, 16.15 Uhr), „We can do More“-Spendenlauf mit Start und Ziel am Sportgelände (17 Uhr), AH-Fußball: TSV Höpfingen gegen Blau/Weiß Neckargemünd (18.30 Uhr), Live-Musik im Festelt mit „TZone“ (21 Uhr).

Sonntag, 31. Juli: Fußball-Spielfeste für Bambini und F-Junioren (10.30 Uhr) sowie E-Junioren (12.30 Uhr), Mittagessen im Festzelt und „Biergerdle“ ab 12 Uhr, Senioren-Fußball mit dem TSV Höpfingen II (14.30 Uhr) und dem TSV Höpfingen (17 Uhr), der Gegner ist jeweils noch offen, Festzelt/Biergarten-Party (19.30 Uhr)

Montag, 1. August: Mittagstisch im Festzelt und Biergarten (12 Uhr), „Kinder, Keks und Kaba – das Original: Kunterbuntes für Kinder“ (14 Uhr), 22. Fußball-Firmenturnier (17 Uhr), anschließend geselliger Festausklang im Biergarten.

Änderungen, insbesondere wegen eventueller Fußball-Pokalspiele, sind vorbehalten. ro