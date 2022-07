Beim SV Königshofen läuft alles in geordneten Bahnen

Königshofen. Bei der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung des Sportvereins Königshofen zeig-te sich wieder einmal, dass die Arbeit des seit 20 Jahren amtierenden Vorstandsteams um Herbert Bieber und Hubert Deckert keinerlei Anlass zu kritischen Anmerkungen bot. Die vorgelegten Berichte der Funktionsträger der einzelnen Sparten belegten, dass in der Messestadt enorm viel für den Fußballsport und vor allem in der Jugendarbeit geleistet wird.

Nach dem Abspielen der Vereinshymne hatte der Vorsitzende Herbert Bieber die Versammlung mit einer Gedenkminute für alle verstorbenen Vereinsmitglieder eröffnet. Namentlich erwähnt wurde der vor kurzem verstorbene ehemalige Vorsitzende, Ehrenmitglied und Förderer, Paul Hofmann.

Spartenberichte

Martin Michelbach als Sportlicher Leiter, zusammen mit den Trainern, verantwortlich für den Spielbetrieb der Seniorenmannschaften, berichtete von einem insgesamt positiven Saisonverlauf aus Sicht der ersten Mannschaft in der Landesliga Odenwald. Lobende Worte fand Michelbach ausdrücklich für alle Spieler, die vielen Helfer. Die in Spielgemeinschaft mit Winzer Beckstein angetretene zweite Mannschaft schaffte es bis in die Relegation, verpasste aber den Aufstieg in die Kreisliga am Ende knapp.

Für die Jugendabteilung erläuterte Martin Michelbach in Vertretung der Hauptjugendleiterin Daniela Neckermann, die Zusammenfassung der Jahresbilanz (siehe dazu eigenen Bericht). Insgesamt 9 Teams gingen in allen Altersklassen an den Start. Zwei Meisterschaften (D- und B-Jugend) konnten gefeiert werden. In der kommenden Spielzeit wird der SVK mit einer A-, B- und C-Jugend in der Landesliga Odenwald vertreten sein. In der Spielgemeinschaft (SV Edelfingen/DJK Unterbalbach/SV Oberbalbach/SV Königshofen) hofft man auf eine erfolgreiche Saison. Der Berichterstatter fand insbesondere lobende Worte für den Förderverein des SV Königshofen, der die Jugendarbeit des Vereins maßgeblich finanziere.

Dem Bericht der AH-Abteilung, vorgetragen von Ralf Popp, waren pandemiebedingt nur wenige Ak-tivitäten auf und neben dem Sportplatz zu entnehmen. Sportliche Highlights waren dieses Mal nur die Spiele während der Königshöfer Messe.

Die Bilanz der Tennisabteilung, vorgetragen von Otto Neckermann, zeigte, mit welchen Problemen man hier im 50. Jahr des Bestehens zu kämpfen hat. Perspektivisch lasse insbesondere der Altersdurchschnitt wenig Möglichkeiten. Vorrangig gehe es um den Spaß am Tennissport.

Die neben dem Fußballbetrieb wichtigsten Veranstaltungen im SV-Kalender konnte der zweite Vorsitzende, Hubert Deckert, in diesem Jahr kurzfassen. Die Königshöfer Messe „light“ war im Verhältnis Aufwand/Ertrag sehr erfolgreich und die Haupteinnahmequelle, da das Bürgermeister-Weid-Hallenturnier erneut abgesagt werden musste. Noch ist nicht abschließend geklärt, in welcher Form die Königshöfer Messe 2022 abgehalten werden kann. Stattfinden wird sie aber auf jeden Fall, und der SVK wird mit dabei sein. Hubert Deckert appellierte an alle Anwesenden, sich auch künftig zur Verfügung zu stellen und weitere Helfer für die Vereinsarbeit zu werben.

Im Kassenbericht von Norbert Bamberger war dokumentiert, dass die Vereinsführung, neben dem Sportbetrieb, auch die Finanzen erfolgreich steuert. Die Kassenprüfer Peter Maurer und Heinz Ott bestätigten diese gute Arbeit ohne jeglichen Vorbehalt.

Vorsitzender Herbert Bieber stellte in seinem Jahresbericht die positive Entwicklung des Vereins und der ersten Mannschaft in den letzten Jahren heraus. Der SVK sei als feste Größe in der Landesliga etabliert. Bieber erinnerte auch daran, dass das amtierende und seit nunmehr 20 Jahren unveränderte Vorstandsteam die Vereinsgeschicke verlässlich lenke, wobei sich ein Teil seiner Vorstandskollegen noch deutlich länger an der Vereinsspitze engagierte.

Die Entlastung der Vereinsführung beantragte schließlich Stadträtin Anja Günther. Die Anwesenden erteilten diese uneingeschränkt.

Vorsitzender Herbert Bieber ehrte zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit. Auf 25 Jahre Mitgliedschaft beim SV Königshofen können Christine Deckert, Manuel Hefner, Michael Hellinger, Heidrun, Karsten und Tobias Hönig, Thomas Kaspar, Dennis Ludwig, Luca Marquart, Mirco Michelbach, Matthias Schad, Andreas Schmitt und Pascal Windhagen zurückblicken, während Christa, David, Gerd, Monika, Niklas und Sven Holler, Carsten Jonas, Daniela Neckermann, Marvin Pfneisl, Bernd Röttinger, Maximilian Schad, Walter Tempfli, Manuel Tiefenbach, Carmen, Dino Luca und Romina Trslic, Jannis Vierneisel, Jürgen und Peter Weckesser seit 15 Jahren die Farben der Messestädter vertreten.

Einzigartig ist jedoch bislang die Mitgliedschaft von Martin Stein, der seit 65 Jahren dem SV Königshofen angehört. isch