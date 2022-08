Mit rund drei Promille bei Lauda auf dem Rad unterwegs

Lauda. Ein betrunkener Fahrradfahrer wurde am Sonntagnachmittag von der Polizei in Lauda-Königshofen kontrolliert. Der 38-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Königshofen und Lauda. Kurz vor Lauda wurde er von den vorbeifahrenden Polizisten entdeckt, wie er eine Bierflasche in der Hand hielt und beim Erkennen des Streifenwagens von seinem Fahrrad sprang. Bei einer anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Mannes war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Daher wurde dem 38-Jährigen im Krankenhaus Blut abgenommen und sein Fahrrad sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der Mann nicht.

