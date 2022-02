Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat - Zur Vorbereitung der Erweiterung der Realschule soll das komplette Schulzentrum überplant werden Lauda-Königshofen: Erst Bebauungsplan, dann Schulhaus-Umbau

Bevor der Umbau an der Josef-Schmitt-Realschule in Lauda starten kann, muss erst ein neuer Bebauungsplan für das komplette Schulgelände her.