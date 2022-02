Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ehrgeiziges Projekt in der Eisenbahnstraße - Mieter können Mitte 2023 nach der Sanierung des über 100 Jahre alten Baus am Bahnhof in Königshofen einziehen Lagerhaus in Königshofen wird modernes Wohngebäude

Aus dem historischen Lagerhaus soll Wohnraum entstehen: Insgesamt 18 Wohneinheiten – meist barrierefrei – sind geplant.