Königshofen: Stabilo Landtechnik übernimmt Obi-Markt

Das Warten und Bangen hat ein Ende. Der Kaufvertrag ist in trockenen Tüchern. Nach einem Jahr Leerstand wird sich bei der Immobilie des Obi-Baumarkts an der B 290 in Kürze etwas tun. Die Firma Stabilo Landtechnik mit Sitz im Kupferzeller Stadtteil Mangoldsall hat das Areal erworben. Die Veräußerung ist notariell unter Dach und Fach. Das bestätigte Unternehmenssprecher Markus Wedde auf Anfrage

...