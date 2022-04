Farben Lindner zieht ins Gewerbegebiet Königshofen

Königshofen. Das seit einem Jahrzehnt leerstehende Bürogebäude der ehemaligen Spedition Mühleck in der Deubacher Straße soll wieder mit Leben erfüllt werden. Das Würzburger Farbenhaus Julius Lindner expandiert und eröffnet im Juli eine Niederlassung mit Verkaufsraum.

Lindner investiert in der Region. Die hat Potenzial für Martin Jeßberger. Der Kaufmännische Leiter des Unternehmens bestätigt gegenüber den FN die neue Niederlassung. „Wir haben schon lange nach einem Standort im Main-Tauber-Kreis gesucht“, sagt er. Täglich beliefert das Unternehmen den großen Kundenstamm im Kreis mit Farben oder Putzen vom Stammhaus in Würzburg aus. Doch das könnte sich bald ändern: Direkt an der B 290 soll ab 1. Juli die neue Filiale öffnen. Nach Würzburg und den Niederlassungen in Schweinfurt, Suhl und Schmalkalden wäre das der fünfte Standort für das Unternehmen. Für Jeßberger hat die neue Niederlassung in der Deubacher Straße, gegenüber des ehemaligen Obi-Markts, noch einen weiteren Pluspunkt: Sie liegt strategisch günstig in Richtung Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim.

700 Quadratmeter Fläche

Auf rund 600 Quadratmetern Fläche soll die Halle der ehemaligen Spedition Mühleck genutzt werden. Dort entsteht Lagerraum vor allem für Farben und Putze, Lacke und Lasuren, Wärmedämmverbundsysteme und Werkzeuge, aber auch Bodenbeläge und Tapeten. Im Misch-Center werden moderne Abtönanlagen für Farben, Lacke, Lasuren und Verputze errichtet, um direkt vor Ort für die Kunden den Wunschfarbton zu kreieren. Zusätzlich wird ein etwa 100 Quadratmeter großes Ladenlokal eingerichtet, in dem Kunden sich informieren können und Farben, Tapeten oder auch Werkzeuge erhalten. Daneben werde der Heimtex-Bereich mit Bodenbelägen und Tapeten mit abgedeckt. „Die Inneneinrichtung für die neue Niederlassung ist bereits bestellt“, sagt Jeßberger. Er hofft, dass auch rechtzeitig zur geplanten Eröffnung alles fertig ist. Doch Corona und die aktuellen Schwierigkeiten bei den Lieferketten könnten noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Das Familienunternehmen mit rund 60 Mitarbeitern an den aktuell vier Standorten war nach eigenen Aussagen seit einigen Jahren auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude. Nun benötigt man noch Mitarbeiter für Königshofen. Zunächst würden zwei Arbeitsplätze geschaffen. „Wenn der Standort gut angenommen wird, ist eine Vergrößerung geplant“, stellt der Kaufmännische Leiter in Aussicht.

„Die Neuansiedlung der Würzburger Firma Farben Lindner in den ehemaligen Räumlichkeiten der Spedition Mühleck in Königshofen ist in zweierlei Hinsicht äußerst erfreulich“, betont Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Zum einen sei das Unternehmen über den Internetauftritt der Wirtschaftsförderung der Stadt Lauda-Königshofen, der als Türöffner für diese Gewerbeansiedlung fungiert hat, auf dieses Objekt aufmerksam geworden. Zum anderen „ist es ein guter Impuls für die Region, wenn die Räumlichkeiten nach zehn Jahren Leerstand wiederbelebt werden“. Braun freut sich, wenn im Sommer der Startschuss falle.

Auch Vermieter Peter Mühleck freut sich über das Engagement des Familienunternehmens Farben Lindner in seinen früheren Büro- und Lagerräumen.

Die Corona-Pandemie habe das Unternehmen einigermaßen glimpflich überstanden, sprach Martin Jeßberger von einer extrem anstrengenden Zeit und einem Ausnahmejahr 2020. Aufgrund der sich abzeichnenden Lieferengpässe habe man die Lagerbestände ab 2021 erhöht. Sorgenvoll blickt er aber auf die aktuellen Preissteigerungen. Trotzdem wolle man den Schritt hin zu einer fünften Niederlassung wagen.