Königshofen: Appel-Gruppe hat Insolvenzantrag gestellt

Viele Firmen leiden unter der Corona-Pandemie. Bänder standen im Lockdown still oder die Produktion lief auf Sparflamme. Ein Opfer der Krise ist nun der Automobilzulieferer Appel-Gruppe mit Sitz in Königshofen geworden. Das familiengeführte Unternehmen mit den Geschäftsführern Jürgen und Michael Appel hatte unter dem Absatzrückgang bei den Fahrzeugbauern zu leiden. So blieb als letzter Schritt

...