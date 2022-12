Firma i.safe Mobile nun offiziell ein Weltmarktführer

Lauda-Königshofen. Der i.safe Mobile GmbH wurde vom Informationsnetzwerk DDW/Die Deutsche Wirtschaft als Neueinsteiger auf Platz 639 mit einem Scoring-Index von 98,4 Punkten die Auszeichnung „Weltmarktführer“ im Bereich „Explosionsgeschützte mobile Kommunikationsgeräte (Mobiltelefone, Smartphones, Tablets)“ verliehen. Bei einem feierlichen Empfang in Lauda-Königshofen präsentierten die Geschäftsführung und der Führungskreis des Unternehmens politischen Vertretern der Region dieAuszeichnung.

„Für uns als relativ junges Unternehmen (Gründungsjahr 2011) ist es eine besondere Ehre, bereits jetzt in den Kreis der Weltmarktführer aufgenommen worden zu sein“, betonte Martin Haaf, CEO von i.safe Mobile. Man setze am Unternehmens- und Entwicklungssitz in Lauda-Königshofen auch in Zukunft auf Innovation und weltweite Expansion. Soeben sei mit der Präsentation des weltweit ersten 5G-Smartphones für explosionsgefährdete Industriebereiche eine weitere wegweisende Innovation auf den Markt gebracht worden. „Unsere weltweiten Kunden und Partner sehen uns als Visionär und verlässlichen Partner für zukünftige Technologietrends im Ex-Bereich“, so Haaf.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, habe das Unternehmen mit der Gründung von Niederlassungen (Singapur) und der Gewinnung von wichtigen weltweiten Vertriebs- und Service-Partnern einen starken Akzent auf globale Aktivitäten gesetzt. Weitere wichtige Standbeine seien weltweite Fachmesseauftritte sowie eine starke Vertriebs- und Kommunikationsstruktur.

Die DDW-Unternehmensrankings ermittelt mit Hilfe von 31 Kriterien die Bedeutung und damit die Rankingposition eines Unternehmens anhand eines Scoring-Index. Dazu zählen neben Umsatz und Mitarbeiterzahl auch Kennziffern wie F&E-Anteil (Anteil der Investitionen in Forschung und Entwicklung am Gesamtinvestitionsvolumen), Zertifizierungen, Ausbildungsangebote oder Hochschulkooperationen.

Für das Unternehmen i.safe Mobile gab es in diesen Tagen einen weiteren Grund zur Freude. Mit seinem aktuellen Vorhaben, dem Neubau eines Produktions- und Logistikbereichs sowie eines Bürogebäudes samt der Erweiterung des Bestands am Standort Lauda, wurde das Unternehmen mit landesweit sieben weiteren Firmen in die Landesförderung durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz aufgenommen.

„Der Mittelstand ist nicht nur das Rückgrat der sozialen Marktwirtschaft, sondern trägt auch maßgeblich dazu bei, dass unsere Heimat eine Region der Weltmarktführer ist“, betont Dr. Wolfgang Reinhart.

In nächster Zeit ist nach Angaben der Unternehmensverantwortlichen eine Aufnahme der i.safe Mobile GmbH in das Ranking „Mittelstand 10 000“ auf Rang 1200 vorgesehen.