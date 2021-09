ETSV Lauda: Hallensanierung finanziell gut gemeistert

Lauda. Aber auch sonst herrscht Kontinuität, nicht nur an der Spitze: Die fälligen Neuwahlen gingen genauso in einmütiger Geschlossenheit über die Bühne wie der weitere Verlauf innerhalb der knapp zwei Stunden, als jetzt der Eisenbahner Turn- und Sportverein (ETSV) 1904 Lauda seine – wie es hieß – nicht ausgefallene, sondern nur verschobene Hauptversammlung nachholte. Eigentlich im zweijährigen Rhythmus, musste man sich seit Mai vergangenen Jahres gedulden, um sich wieder mal in diesem Rahmen zu treffen, wobei unter den gebotenen Auflagen rund 70 Mitglieder die mit Abstand ausgerichteten Plätze in der vereinseigenen Halle einnahmen.

Nach der Totenehrung oblag es nach der Begrüßung dem stellvertretenden Bürgermeister Siegfried Neumann, die Bedeutung des „wichtigsten Vereins innerhalb der Stadt Lauda-Königshofen“ hervorzuheben. Neumann, der in ja gerade nicht einfachen Zeiten seine Sorge um diese Zusammenschlüsse zum Ausdruck brachte, freute sich über den wachsenden Zuspruch beim ETSV Lauda, was er als Bestätigung der guten Arbeit wertete. Auch wenn dies nicht mit Geld zu bezahlen sei, so könne man doch dazu auf die jährliche Förderung der Vereine mit fast 60 000 Euro seitens der Kommune verweisen.

Zwar habe man die 75-Jahr-Feier des Badischen Sportbundes erst einmal auf Eis gelegt, dafür gehe es wieder beim hiesigen zweitgrößten Verein im Bereich Main-Tauber voran, unterstrich der Vorsitzende des Sportkreises Tauberbischofsheim, Matthias Götzelmann.

Die Vorsitzende Anni Miller merkte an, dass sich der 1904 gegründete ETSV längst zu einem Fixpunkt innerhalb des diversen Geschehens in der Stadt entwickelte, wobei die mehr als 1500 Mitglieder ein festes Fundament bildeten. Ein dickes Lob galt in diesem Zusammenhang den engagierten Trainern, Übungsleitern, Betreuern und Helfern.

Miller, die einige herausragende Termine auflistete, so unter anderem eine Veranstaltung zwecks Informationen zum Thema Datenschutz, erinnerte außerdem an die Einkaufsaktion „Scheine für Vereine“, die es ermöglichte, brauchbare Prämien einzulösen. Dem kurzen Hinweis zu Beteiligungen an Turnfesten, am Ferienprogramm und bei Jugendfreizeiten sowie dem Blick auf die Kooperationen mit den Schulen folgte im Anschluss die ausgiebige Zeremonie der Ehrungen (siehe Info-Box), ehe die Tagesordnung die unterschiedlich ausführlichen Berichte der insgesamt acht Abteilungen (dazu weiterer Artikel) beinhaltete.

Einen breiten Raum nahm daraufhin die Bilanz der Kassiererin Angelika Tolle-Rennebarth ein, die ihr umfangreiches Zahlenwerk so detailliert und anschaulich präsentierte, dass sich jedwede Frage dazu erübrigte. Neben verschiedenen kleinen und größeren Posten beeindruckte vor allem, wie es der Verein auf die Reihe brachte, im Verlauf der vergangenen Jahre die energetische Sanierung der ETSV-Halle zu bewerkstelligen – und dies bei Ausgaben von zusammen 260 000 Euro. Trotz dieser immensen Summe verfüge man über ein zuletzt gar gestiegenes Eigenkapital, betonte die Chefin der Finanzen, die mit sichtlichem Stolz resümierend deutlich schwarze Ziffern hinsichtlich des Kontos nannte, womit man durchaus voller Zuversicht in die Zukunft schaue.

Kein Wunder, dass der Kassenprüfer Arno Würzberger auch namens seines Kollegen Michael Geier keinerlei Beanstandungen zu den einzeln erläuterten Einnahmen und Ausgaben erkannte, weshalb er die Entlastung vorschlug. Diese erteilten die Mitglieder einstimmig zuerst bezogen auf die Schatzmeisterin und danach überleitend auf den gesamten Vorstand, was nach diesem klaren Vertrauensbeweis die Weiche im Vereinsdomizil in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes auf die Neuwahlen stellte.

Unter souveräner Moderation des Wahlleiters Heinz-Jürgen Kluger, der verdeutlichte, dass die Führungsspitze bereits seit 2006 amtiere, berief die Versammlung jeweils einhellig diesen Personenkreis in die Verantwortung für den ETSV 04 Lauda: Vorsitzende Anni Miller, Stellvertreterin Beate Hehn, Kassenwartin Angelika Tolle-Rennebarth, Schriftführer/Pressewart Matthias Götzelmann, Beisitzer Conny Gehrig, Thomas Götzelmann, Christa Kurz, Paul Spönlein, Rüdiger Weiß, Helmut Wenz und Angelika Wöppel, Kassenprüfer Michael Geier und Arno Würzberger sowie Jugendleiterin Barbara Ludwig. Unbesetzt blieb wie bisher trotz des schönen Titels der Posten des Vergnügungswartes.

