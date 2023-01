Erste Preise für Cello-Trio und Jona Waldecker

Lauda-Königshofen. Auch in diesem Jahr konnte die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal beim Regionalwettbewerb zur 60. Auflage „Jugend musiziert“ insgesamt vier Preisträgerinnen und Preisträger verzeichnen.

Der neunjährige Jona Waldecker aus Lauda errang in seiner Altersklasse mit 24 von 25 möglichen Punkten einen ersten Preis in der Kategorie „Drumset Pop“. Er begann bereits als Fünfjähriger mit dem Schlagzeugunterricht an der Musikschule in Lauda, wo er von Martin Scheffel (Fachlehrer „Percussion“ und Lehrervertreter der Musikschule) betreut wird. Beim Regionalwettbewerb am vergangenen Wochenende in Schwäbisch Hall bot Jona Waldecker vor einer vierköpfigen Jury zwei Drumset-Soli in verschiedenen Stilarten und einen Titel zum Playalong „Long Train Running“ der US-amerikanischen Pop- und Rock-Band „Doobie Brothers“.

2 Bilder Einen ersten Rang in der Kategorie „Drumset Pop“ belegte Schlagzeuger Jona Waldecker aus Lauda. © Peter D. Wagner

Das Cellotrio Kristian Koppányi, Ida Fischer und Jule Reichert überzeugte in der Altersgruppe IV (Jahrgänge 2007 bis 2008) mit ihrem 16-minütigen Programm aus den drei verschiedenen Stilepochen Barock, Romantik und 20. Jahrhundert, so dass sie in der Kategorie „Streicher Ensemblewertung“ mit 23 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erhielten. Unterrichtet werden die drei Cellotalente von Edgar Tempel, bis 2022 Leiter der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal, der dort weiterhin unterstützend als Musiklehrer mitwirkt. Jetzt freut sich das Trio auf die neue Herausforderung des baden-württembergischen Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“, der am letzten Märzwochenende in Künzelsau ausgetragen wird.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Schülerinnen und Schüler unserer Musikschule abermals in verschiedenen Altersstufen und Fachrichtungen beim Regionalwettbewerb ‚Jugend musiziert’ so hervorragend abgeschnitten haben“, betonte die neue Leiterin Stefanie Helmer. Dank der hoch qualifizierten Vorbereitung und zusätzlichen Probenarbeit der Lehrkräfte, denen sie in diesem Zusammenhang speziell dankte, stelle die erfolgreiche Teilnahme an dem Wettbewerb eine wichtige Erfahrung und große Motivation für die preisgekrönten Nachwuchskünstler dar.

Darüber hinaus kündigte die neue Musikschulleiterin an, dass erneut ein Jahresabschlusskonzert im Juli geplant sei sowie schon im Frühjahr ein Lehrerkonzert (Sonntag, 12. März, um 11 Uhr in der Turmbergschulaula in Königshofen) und ein Konzert „Rock on Stage“ mit verschiedenen Bands und Solisten (Sonntag, 26. März, um 17 Uhr in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda) präsentiert werden.

Zudem gab Stefanie Helmer bekannt, dass das Preisträgerkonzert mit den Gewinnern des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert 2023“ am Mittwoch, 10. Mai, um 18 Uhr in der TauberPhilharmonie in Weikersheim stattfindet. Mit 170 Anmeldungen gab es diesmal so viele Teilnehmer wie noch nie zuvor bei „Jugend musiziert“ im Schwäbisch Haller Haus der Bildung, wo sich die jungen Nachwuchstalente in verschiedenen Kategorien und Altersklassen beim regionalen Wettbewerb den Jurybewertungen stellten.