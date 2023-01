Erfolge für Wertheimer Musikschüler

Wertheim. Die Städtische Musikschule Wertheim ist ihrem hervorragenden Ruf auch bei der 60. Auflage des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ wieder gerecht geworden. Mit 28 von 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Landkreisen Main-Tauber, Hohenlohe und Schwäbisch Hall stellte sie nicht nur die größte Gruppe. Auch die Ergebnisse sind überragend. Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, vergaben die Juroren 22 erste und vier zweite Preise an die Künstlerinnen und Künstler aus Wertheim und sprachen fünf Weiterleitungen zum Landeswettbewerb vom 22. bis 26. März in Künzelsau aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Traditionell stark präsentierte sich die Musikschule in der Kategorie Klavier, solo. Von 31 Teilnehmenden kamen neun aus Wertheim (Klassen Fedra und Stefan Blido). Und alle kehrten mit einem ersten Preis nach Hause zurück, zwei davon mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Dieses zusätzliche „Bonbon“ zur hohen Punktzahl gab es auch in den Kategorien Blechbläser, gleiche Instrumente (Klasse Michael Geiger) und Streicher-Ensembles (Klasse Sinn Yang). Zu beachten ist, dass eine Weiterleitung nur in den höheren Altersgruppen vergeben wird.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Musik Zahlreiche Beiträge für „Jugend musiziert“ Mehr erfahren

Der erste Wettbewerbstag in Schwäbisch Hall begann mit der Kategorie Klavier, solo. Mit 22 und 23 Punkten erspielten sich in der Altersgruppe 1b Maren Endrich und Maximilian Groß (Klasse Stefan Blido) einen ersten Preis, Maximilian gleich bei seiner ersten Teilnahme. In dieser Altersgruppe feierten auch Miriam Genise und Frederik Merklein (Klasse Fedra Blido) ihre Wettbewerbspremiere und das mit jeweils 23 Punkten und ersten Preisen.

In der Altersgruppe 2 holten sich Sophie Reiner (Klasse Stefan Blido) und Greta Schilling (Klasse Fedra Blido) mit 22 Punkten beide einen ersten Preis. Für Livia Sacco (Klasse Fedra Blido) gab es 23 Punkte, einen ersten Preis und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. In der Altersgruppe 3 erzielte aus Fedra Blidos Klasse Carina Guskow 22 Punkte und einen ersten Preis, Paula Klomp 23 Punkte, den ersten Preis und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Zum ersten Mal war die Musikschule Wertheim in der Kategorie Gitarre, Pop, vertreten. Auch Teeradanai Audta (Klasse Alejandro Galiano; Altersgruppe 3) feierte seine Wettbewerbspremiere. Mit 21 Punkten bekam er einen ersten Preis.

Am zweiten Tag wurde der Wettbewerb fortgesetzt. In der Kategorie Holzbläser, gleiche Instrumente, war die Musikschule mit zwei Oboen-Duos erstmals am Start. Auch für Frieda Nohe und Jonathan Klein in der Altersgruppe 1b war es eine Premiere bei „Jugend musiziert“. Mit 22 Punkten konnten sie sich gleich über einen ersten Preis freuen. In der Altersgruppe 2 erspielten sich Leonie Marques und Lea Steude (alle Klasse Verena Hillenbrand) einen zweiten Preis.

Aus der Klasse von Michael Geiger erspielten sich in der Kategorie Blechbläser, gleiche Instrumente, in der Altersgruppe 1b das Trompeten-Trio Talisa Diehm, Lea Herbert und Inga Beck 23 Punkte und einen ersten Preis. Für Lea und Inga war es die erste Teilnahme. Ebenfalls 23 Punkte und zusätzlich die Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreichte in der Altersgruppe 2 das Horn-Trio Julian Lasarenko, Johann Rechenberg und Maximilian Lasarenko. Einen zweiten Preis mit 20 Punkten erzielte in der Altersgruppe 4 das Trompeten-Duo Christian Hartke und Miriam Leser.

Drei Violinen-Duos (Klasse Sinn Yang) traten in der Kategorie Streicher, gleiche Instrumente, an. In der Altersgruppe 1 B erspielten sich die Duos Marie Kraft (erste Teilnahme) und Angelika Hauck sowie Adina Schmidt und Denis Obert mit jeweils 21 Punkten einen ersten Preis. In der Altersgruppe 3 erzielte das Duo Magdalena Merklein und Theresa Genise sogar 24 Punkte und somit einen ersten Preis sowie die Weiterleitung.

Der Regionalwettbewerb wird am Wochenende mit den Kategorien Harfe, solo, in Heilbronn und Akkordeon, Ensemble, in Ludwigsburg fortgesetzt. Dann sind drei Schüler aus Wertheim dabei. Mit insgesamt 31 Anmeldungen hat sich die Musikschule im Vergleich zu den Vorjahren nochmals gesteigert. Ihre Gruppe ist gut fünf Mal größer, als in einer Stadt und Einrichtung dieser Größenordnung zu erwarten wäre, so die Verantwortlichen.

Stolz auf die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler zeigten sich die Musikschulleiter Fedra und Stefan Blido. Ein großes Kompliment zollten sie den Lehrkräften, die die jungen Künstler nicht nur beim Wettbewerb betreuten, sondern sie in den Monaten zuvor auch intensiv und mit überdurchschnittlichem Engagement darauf vorbereitet haben. Weiter würdigten sie die Stadt Wertheim und den Förderverein der Schule für ihre Unterstützung.