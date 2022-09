Erfolgreicher Start in die Königshöfer Mess’

Königshofen. Weithin sichtbar überragt das Riesenrad das Festgelände der Königshöfer Messe. Der Duft von Popcorn und Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und Steckerlfisch zieht in die Nase: Erfolgreich ist das Volksfest am Wochenende in die erste Messe „nach Corona“ gestartet. Die wenigen dunklen Wolken wurden von der Sonne schnell vertrieben. So ließen sich die Besucher nach der langen Zwangspause nicht vom Feiern abhalten, strömten in Scharen auf das Festgelände und genossen den Bummel über die Mess’. Dicht umlagert waren vor allem die Attraktionen des Vergnügungsparks von Kettenkarussell bis Autoscooter und als besonderer Anziehungspunkt „Pirates Adventure“. Die Kinder zog es vor allem zum Karussell für die Kleinen. Erster Höhepunkt des zehntägigen Fests war am Freitagabend das stimmungsvolle Feuerwerk. Ein weiteres soll zum Abschluss am 25. September folgen.

Rund 200 Aussteller der heimischen Wirtschaft sind auf der Agima und im Freigelände der Messe präsent - von gesund Leben über Wohnen und Renovieren bis zu Vorsorge reicht die breite Palette. An den verschiedenen Ständen kann man sich hilfreiche Informationen holen und so manches Messeschnäppchen erwerben.

Bis Sonntag, 25. September, ist die Messe (außer Montag und Mittwoch) täglich ab 11 Uhr geöffnet.