Auf der Königshöfer Messe darf  unbeschwert gefeiert werden

Die Freude und Erleichterung ist riesig und war überall zu spüren: Es darf in Königshofen wieder die Messe gefeiert werden – für so manchen die fünfte Jahreszeit. Zwei Jahre lang hatte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun heißt es seit Freitag wieder: „Die Messe ist eröffnet.“ Bis zum 25. September, wenn das Abschlussfeuerwerk einen besonderen Glanz an den

...