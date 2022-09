Die „Königshöfer Messe“ beginnt

Königshofen. Menschen, Tiere, Sensationen: Eigentlich eine Aneinanderreihung, die die meisten mit dem Zirkus in Verbindung bringen. Tatsächlich galt diese Prämisse jedoch auch für viele Jahrmärkte und Messen früherer Tage. Die „schwebende Jungfrau“, die „Riesendame“ oder gar „Das größte Schwein der Welt“, zogen die Besucher in ihren Bann. Aber auch der Schnellfotograph, Circus und Fahrgeschäfte sorgten neben Bauchladenhändlern für jede Menge Trubel und Vergnügen, wie man auf der Ansichtskarte von 1912 unschwer erkennen kann. Auf dem Messeplatz rund um und in der Tauber-Franken Halle ist alles für die Besucher gerichtet. Entscheidend für den Erfolg der Königshöfer Messe von diesem Freitag, 16., bis Sonntag, 25. September, wird einmal mehr gutes Wetter sein. bege/

