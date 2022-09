Auf der B 290 heißt es ab sofort wieder „freie Fahrt“

Seit Freitag ist die Sanierung der B 290 zwischen Gerlachsheim und Königshofen komplett abgeschlossen – gerade rechtzeitig zum Ende der Sommerferien.

Lauda-Königshofen. Die Fahrbahndeckensanierung auf dem 3,2 Kilometer langen Teilstück ist beendet. Ab sofort rollt der Verkehr wieder normal – teilweise überlastete Umleitungsstrecken über Dittwar/Heckfeld, Messelhausen/Dainbach oder Grünsfeld/Gerlachsheim gehören nun wieder der Vergangenheit an. Die Anwohner der Hauptdurchgangsstraße in Königshofen hingegen hätten sich sicher an diesen Zustand gewöhnen können, schließlich haben sie dadurch die Erfahrung gemacht, wie es sein könnte, wenn denn die lange herbeigesehnte Ortsumgehung endlich Realität werden würde . . .

Arbeiten in den Sommerferien

Weil sich Spurrinnen, Verdrückungen und so mancher Riss durch die starke Beanspruchung gezeigt hatten, wurde die Maßnahme zu Beginn der Sommerferien gestartet – und nun mit Erfolg zu Ende geführt. Der Bund hat in das Sanierungsvorhaben insgesamt 1,6 Millionen Euro investiert.