Teilnehmer genossen Wein und Natur trotz Regens

Külsheim. Der Weinwandertag am Sonntag in Külsheim und in Uissigheim erfreute wieder alle, die per Pedes unterwegs waren und sich von den angebotenen Genüssen verwöhnen ließen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Veranstalter verbanden auf unterschiedliche Weise die örtliche Weinvielfalt des Uissigheimer Stahlbergs und des Külsheimer Hohen Herrgotts mit kulinarischen Genüssen. „Zur Rose“ in Külsheim hatte Gaststätte, Biergarten und kleine Hütten geöffnet, im Weingut Krug“ (Külsheim) lockte der dortige Besen. Weingut & Winzerhof Thomas Spengler“ (Külsheim) hatte seinen Besen geöffnet und einen Stand am Lehnfeldweg, „Weingut Scheurich“ (Miltenberg) einen Stand im Uissigheimer Stahlberg, das „Katzeneck“ (Uissigheim) seinen Besen und einen Stand am Uissigheimer Aussichtsturm.

Wer also nacheinander überall sein wollte, hatte durchaus etwas zu tun. Es gelang auch heuer, das Angebot an herrlicher Landschaft mit den schönen Ausblicken mit einem genussreichen Tag zu verbinden. Einen markanten Beitrag zum Weinwandertag lieferte das Wetter. Über weite Strecken regnete es .

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung Grundschule in Uissigheim ein weiteres Jahr in Betrieb Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Dreifacher Erfolg „Berliner Gold“ für Weingut Braun Mehr erfahren Feier Stadt Külsheim nun Patin der ersten Kompanie des Panzerbataillons 363 Mehr erfahren

Auch Gäste von außerhalb hatten den Weg nach Uissigheim und Külsheim gefun-den. Allerdings war, den witterungsbedingten Umständen geschuldet, eine sichtbar geringere Besucherzahl als im langjährigen Durchschnitt zu beobachten.

Das Ehepaar Seubert, in der Brunnenstadt als Bäcker bekannt, ließ wissen, wichtig sei die frische Luft. Die beiden liefen in Etappen von Külsheim aus nach Uissigheim. Sie besuchten das „Katzeneck“ mitten in Uissigheim und machten beim „Külsemer Rose-Wirt“ den definitiven Abschluss. Ein junges Septett aus der Rubrik „U 25“ war gemeinsam unterwegs, hatte sich zum Abschluss des Tages eine trockene Ecke gefunden. Theresa fasste die Gedanken zum Tage zusammen: „Trotz des Regens haben wir Natur und Wein genossen!“ hpw