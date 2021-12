Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bike-Park Külsheim - Fahrrad-Reparaturstation am Radweg „Der Sportive“ und nahe der Freizeitanlage ergänzt das Angebot /Kleinere Probleme am Rad können nun sofort behoben werden Reparaturstation in Külsheim ist weiterer Pluspunkt für radfreundliche Region

Der Bike-Park des FC Hundheim/Steinbach am Sportgelände des Vereins wird seit der Eröffnung im 2020 sehr gut frequentiert. Jetzt folgte die Übergabe einer Fahrrad-Reparatur-Station.