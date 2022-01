Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pilotprojekt „Schulwald“ - Külsheimer Schüler nehmen im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft an ganz besonderer Pädagogik-Aktion teil Külsheimer Schulkinder werden ein Jahr lang Förster von 3,5 Hektar Wald

Dass Waldpädagogik-Projekt „Schulwald“ ist in Creglingen und in Külsheim an der Pater-Alois-grimm-Schule angesiedelt. Schüler der achten Klasse übernehmen im Rahmen einer AG Arbeiten im Forst.