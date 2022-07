Gymnasiasten spielen Theater

Wertheim. Die Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufen-Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) in Wertheim führen in den kommenden Wochen ihr neues Stück auf. Vorgestellt wird „Diamond Lucy“ von Claudia Widmann.

Viele mögen sich noch an den Beginn der Pandemie erinnern, als im Frühjahr 2020 die Schulen geschlossen wurden. Die Theater-AG traf es damals mitten in den Aufführungen. Zwei Inszenierungen von „Die Acht Frauen“ konnten noch auf die Bühne gebracht werden. Die anderen beiden Vorstellungen mussten kurzfristig abgesagt werden. Um so erfreulicher ist es für die verantwortlichen, dass nun an die lange Theater-Tradition am DBG wieder angeknüpft werden kann. Ein neues Team und ein neues Stück stehen dabei für einen Neuanfang.

Inhaltlich geht es um fünf Mädchen, die sich im reichen Elternhaus von Solveig treffen, um sich auf eine Party vorzubereiten. Genau genommen sind es diesmal aber nur vier Mädchen, denn Lucy kommt aus unerklärlichen Gründen nicht. Schnell wird klar, dass die scheinbare Leichtigkeit zwischen den Freundinnen nur mühsam gespielt ist, denn alle haben ihre Probleme: Da sind die zerrütteten Beziehungen der eigenen Eltern, die materiellen Ungleichheiten innerhalb der Gruppe, die Ansprüche an die eigene Leistungsfähigkeit oder ganz einfach Liebe und Eifersucht. Alle suchen die Nähe der anderen und bleiben doch allein.

Spätestens als klar wird, dass etwas Schreckliches passiert ist, verliert sich auch der Rest der Leichtigkeit und die fünf Mädchen müssen sich mit ihren Zwängen und Ängsten auseinandersetzen.