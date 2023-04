Inge Keppler zum Ehrenmitglied ernannt

Walldürn. Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Sportkarate Walldürn im Clubheim der Eintracht 93 Walldürn standen die Berichte, die Neuwahl des Vorstands sowie Ehrungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender und Dojo-Leiter Wolfgang Bundschuh sagte, Anfang 2022 litt der Trainingsbetrieb noch unter den Auswirkungen der Corona Pandemie. Nach Freigabe stellte sich jedoch wieder schnell ein normaler Trainingsbetrieb ein. Auch konnte 2022 wieder der vereinsinterne Dojo-Tag mit entsprechenden Gürtelprüfungen durchgeführt werden. Der Verein habe während der gesamten Zeit der Pandemie zwar Mitgliederverluste hinnehmen müssen, steht aber trotzdem wirtschaftlich gesehen auf gesunden Füßen. Er dankte allen, die sich im zurückliegenden Vereinsjahr für das Dojo Walldürn engagiert haben.

Dass der Verein nach wie vor auf einem soliden finanziellen Sockel steht, bestätigte Schatzmeisterin Christina Junkert. Nadine Talkner als 2. Vorsitzende und stellvertretende Dojo-Leiterin zeigte auf, dass sich der Bereich des Kinder- und Schülertrainings 2022 wieder gut entwickelt hat, wie vor allem insbesondere auch eine Steigerung der Mitgliederzahlen belegt. Alle Kurse sind gut besucht, und für weitere Interessenten gibt es eine Warteliste.

Mehr zum Thema Jahreshauptversammlung des Sportvereins Edelfingen Turner haben wieder Abteilungsleiterin Mehr erfahren

Für das sportliche Karate des Vereins gab Rebecca Niggl einen Ausblick. So ist man zur Zeit durch intensives Training dabei, eine leistungsstarke Gruppe aufzubauen, die in diesem Jahr bei regionalen und überregionalen Wettkämpfen erste Erfahrungen sammeln kann.

Andrea Schulz, zuständig für die Mitgliederverwaltung im Verein, sagte, dass Sportkarate Walldürn derzeit 263 Vereinsmitglieder zählt und somit, verglichen zum vergangenem Jahr, eine sehr geringe Mitgliederfluktuation aufweist.

Eine saubere Kassenführung wurde Schatzmeisterin Christina Junkert von den Kassenprüfern Clemens Bechtold und Marcel Müller bestätigt, so dass die Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstands einstimmig erteilt wurde.

Erfolgreiche Neuwahlen

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Wolfgang Bundschuh erneut zum Vereinsvorsitzenden gewählt. Des Weiteren wurden gewählt: Nadine Talkner zur stellvertretenden Vereinsvorsitzenden und Jugendleiterin, Christina Junkert zur Schatzmeisterin, Andrea Schulz zur Geschäftsführerin, Rebecca Niggl zur Leiterin der Leistungsgruppe Ralf Beiersdorfer zum Leiter des Ressorts Sponsoring, Jörg Märker zum Gerätewart, Norbert Steinbach zum Verantwortlichen für Presse-Öffentlichkeitsarbeit und Homepage, Ralf Bundschuh zum Beauftragten IT-Medien und Datenschutz, Margret Kirchgeßner zur Beisitzerin für das Ressort Veranstaltungen, sowie Markus Metz zum Beisitzer für das Ressort „Infra“.

Nach Hinweisen auf die am 13. Mai in der Nibelungenhalle stattfindende Landesmeisterschaft Kinder, Schülerinnen und Schüler des Karateverbandes Baden-Württemberg und den Dojo- und Familientag 2023 des Vereins am 22. Juli ehrte Wolfgang Bundschuh mehrere Vereinsmitglieder.

Geehrt wurden: Für 15-jährige Vereinsmitgliedschaft Horst Erich Schindler; die Treueurkunde der Sportkarate Walldürn erhielten Jörg Freund, Heinz Appel und Ortlieb Duschek.

Zum ersten Ehrenmitglied des Vereins wurde bei dieser Versammlung Inge Keppler ernannt. In seiner Laudatio ging Wolfgang Bundschuh auf die vielen unterschiedlichen Funktionen von Inge Keppler innerhalb des Vereins ein. So war sie jahrelang im Vorstand als Schriftführerin, Beisitzerin Organisation und Verantwortliche für die Übungsleiterlizenzen tätig. Als Trainerin war sie lange Zeit für das Kindertraining und als Prüferin für die Abnahme von Gürtelprüfungen verantwortlich. In ihrer aktiven Zeit hat Inge Keppler den 2. Dan im Goju Ryu Karate erworben. ds