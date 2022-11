Erste Uissigheimer Bergweihnacht

Uissigheim. Die erste Bergweihnacht in Uissigheim lockte am Wochenende zahlreiche Interessierte auf den Stahlberg. Neben Kapelle und Aussichtsturm sorgte die Vereinsgemeinschaft Uissigheim zwei Tage lang für vorweihnachtliche Atmosphäre und viele Angebote an den verschiedenen Ständen.

Der Stahlberg erstrahlte im Lichterglanz. Unter den Gästen waren auch viele von außerhalb. Zwei meinten beispielhaft, die die Bergweihnacht unter dem Turm sei wunderschön aufgezogen. Dies sei ein gelungener kleiner Markt, insgesamt schön für die Region, stellten die Besucher begeistert fest.

Mitglieder der Uissigheimer Musikkapelle unterstrich mit ihrer Musik die adventliche Stimmung. Ortsvorsteher Klaus Kuß betonte, man sei sehr zufrieden mit dieser Veranstaltung in dem schönen Ambiente. Der Zusammenhalt der Uissigheimer Vereine zeige, man könne zusammen etwas erreichen.

Nach der Einweihung und dem Turmfest sei überlegt worden, ob im Bereich des Aussichtsturms auf dem Stahlberg auch ein Weihnachtsmarkt stattfinden könne. Die Vereine seien gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, „das machen wir“. Das verbindende Ergebnis gebe den Initiatoren recht. hpw