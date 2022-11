Uissigheim. Gelungene Premiere: Die erste Bergweihnacht in Uissigheim lockte am Samstag zahlreiche Interessierte auf den Stahlberg. Neben Kapelle und Aussichtsturm sorgte die Vereinsgemeinschaft Uissigheim für vorweihnachtliche Atmosphäre und viele Angebote an den verschiedenen Ständen. Am heutigen Sonntag wird die Bergweihnacht von 14 bis 19 Uhr fortgesetzt.

