Das MediCenter Kreuzwertheim ist für eine gute Infrastruktur enorm wichtig

Kreuzwertheim. Die Praxis am Kaffelstein und die Schaefer’s Apotheke Kreuzwertheim sind ab sofort im neuen MediCenter bei den Einkaufsmärkten zu finden. Groß, freundlich und energetisch gelungen kommt das neue Gebäude daher. Am Montagvormittag wurde es offiziell seiner Bestimmung übergeben. Träger der großen Baumaßnahme war die S&B Immobilien GmbH von Dr. Benjamin Schaefer und Dr. Stefan Brunner.

Egon Kitz, Geschäftsführer von S&B, sprach von einer großen Freude für Apotheke, Praxis und Marktgemeinde. Er freue sich, dass man das markante Gebäude nun seiner Bestimmung übergeben könne. Dank sprach der Bürgermeister Klaus Thoma für die Würdigung der Eröffnung aus. Mit dem MediCenter habe man eine neue wichtige Einrichtung für die Marktgemeinde geschaffen. „Herzlichen Dank an die Gemeinde für die tatkräftige Unterstützung.“ Eine solche erlebe man selten.

Thoma sagte, er habe das Projekt von Anfang an begleitet und in schwierigen Phasen mitgelitten. „Das MediCenter bildet einen sehr wichtigen Baustein zur Sicherung der medizinisch-pharmazeutischen Grundversorgung in Kreuzwertheim.“ Als erweitere Daseinsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger habe es einen hohen Stellenwert. Noch vor einigen Jahren habe man mit einer „Task Force Hausarzt“ intensiv an Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Kreuzwertheim gearbeitet, da diese alles andere als gesichert gewesen sei. Hieraus sei die Idee geboren worden, Hausarztpraxis und Apotheke auf zukunftsfähige Beine zu stellen. Deshalb habe die Gemeinde das Projekt von Anfang an positiv begleitet und unterstützt. Es habe zahlreiche planungsrechtliche Hürden gegeben, auch wegen der exponierten Lange an der Staatsstraße.

Positive Synergieeffekte

„Durch die zentrale Lage in der geografischen Mitte der Gemeinde, im Bereich der Einkaufsmärkte an der Umgehungsstraße ist der neue Standort optimal erreichbar.“ In den neuen Räumen habe man moderne, komfortable und barrierefreie Bedingungen für die Kunden und Beschäftigen schaffen können, so Thoma weiter. Zudem gebe es mehr Parkplätze. „Insgesamt ergeben sich für die Hausarztpraxis und Apotheke als auch den Einkaufs- und Dienstleistungsstandort positive Synergieeffekte.“ Besonderen Dank sprach er Praxisinhaber Dr. Stefan Brunner sowie dem Apotheker Dr. Benjamin Schaefer dafür aus, dass sie Praxis und Apotheke strategisch neu ausrichten. Dank hatte er auch für deren „Seniorberater“ Julius Brunner und Edgar Schaefer sowie für Kitz, der das Bauprojekt strategisch gesteuert habe.

Er wünschte beiden medizinischen Einrichtungen viele Patienten, denen sie helfen können, viel Glück und Erfolg und eine hoffnungsfrohe Zukunft.

Der Bürgermeister übergab den neuen Eigentümern eine besondere Karikatur als Einzugsgeschenk. Diese wurde von Valentina Harth aus Marktheidenfeld gezeichnet, die für ihre Karikaturen bekannt ist. Ideengeber sei das Buch über Max und Moritz gewesen. Zur Zeit der beiden Figuren, genauso wie heute, habe Medizin ein Ziel, die Menschen gesund zu machen. Als sich Schaefer und Brunner auf der Karikatur erkannten, war die Begeisterung und Freude groß. Das Bild soll einen prominenten Platz im Haus erhalten.

Architekt Johannes Tröger dankte den Bauherrn für ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit und übergab symbolisch den Schlüssel, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Kitz dankte im Anschluss der Sparkasse Tauberfranken für die reibungslose und großzügige Handhabung bei der Finanzierung. Noch gehöre das Gebäude bis zur Rückzahlung quasi der Sparkasse, meinte er. Man werde alles tun, um mit den Mitteln der Sparkasse das Ziel einer guten Versorgung der Menschen zu erreichen.

Wolfgang Reiner, Stellvertretender Vorsitzende des Geldinstituts, betonte die Systemrelevanz des MediCenter für Kreuzwertheim. Er dankte den Bauherrn für ihren Mut, solch ein Projekt anzugehen. Es sei nicht selbstverständlich so zu investieren. Außerdem lobte Wolfgang Reimer sie dafür, dass sie Praxis und Apotheke schon in zweiter Generation führen.

Mit dem Durchschneiden von gleich zwei Bändern, je eines für Apotheke und Arztpraxis, wurden die Räume offiziell eröffnet. Benjamin Schaefer dankte allen Beteiligten und erklärte, man werde eine Eröffnungsfeier nachholen, wenn es die pandemische Situation zu lasse.

Die Bedeutung des MediCenter und seiner Einrichtungen zeigte sich auch an der großen Zahl an Patienten und Apothekenkunden bereits am ersten Vormittag.